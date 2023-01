Studiare all'Istituto Tecnico Economico Statale Francesco Maria Genco: professionalità e formazione adeguata per il mondo del lavoro e degli studi universitari.Un percorso formativo dalla vocazione tecnica, giuridica ed economica per sviluppare competenze poliedriche e per inserirsi in maniera attiva nelle realtà aziendali.L'istituto Tecnico Economico Statale "Francesco Maria Genco" è sito in piazza Laudati, n.1 e ha la sede Polivalente in via Parisi 1/c ad Altamura. La scuola presenta due indirizzi di studio:Turismo e Amministrazione Finanza e Marketing.L'indirizzo Turismo sviluppa competenze specifiche nelle imprese del settore turistico e interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale.L'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, invece, si divide al triennio in tre articolazioni: Amministrazione Finanza e Marketing che permette di acquisire competenze specifiche nel campo dei sistemi informativi aziendali e dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e degli strumenti del marketing e dei prodotti assicurativo-finanziari; Relazioni Internazionali per il marketing volto ad acquisire competenze linguistiche orientate al marketing e alla realtà politica internazionale; Sistemi Informativi Aziendali per competenze specifiche relative alla gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e adattamento dei software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure.Il titolo di studio conseguito in ciascun indirizzo consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, alla partecipazione ai concorsi per le accademie militari, all'istruzione e alla formazione tecnica superiore. Permette, altresì, un ingresso diretto al mondo del lavoro con valide competenze acquisite sia teoriche sia pratiche nel settore aziendale, assicurativo, finanziario, informatico e turistico. L'istituto presenta un piano di studi dalla vocazione tecnica, giuridica ed economica. Gli studi economici permettono allo studente di approfondire le dinamiche del mercato nella società contemporanea in modo che possa divenire una risorsa importante per il sistema azienda e per i servizi al cittadino, per formarsi come Persona e affrontare con sicurezza gli studi universitari e le relative specializzazioni. Il bagaglio culturale nelle discipline giuridiche gli consente, invece, di conoscere e comprendere il diritto e la politica nazionale ed internazionale, le norme che sottendono al vivere civile e la loro interpretazione, per inserirsi con consapevolezza nel mondo del lavoro e nel mondo universitario.1 L'offerta formativa dell'Ites "Genco" è implementata, inoltre, da una ampia offerta formativa: propone progetti inerenti alle discipline di studi, viaggi di istruzione e pone attenzione ai linguaggi trasversali: giornalismo, teatro, musica. La scuola, infatti, ha un coro stabile, promuove una rassegna di teatro e aderisce alle più importanti iniziative culturali del territorio. Permette di ottenere, inoltre, certificazioni informatiche e linguistiche, è ente formatore Cisco Academy e test center ICDL. Cura i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento con visite guidate, workshop e stage in azienda.L'Ites "Genco" viene incontro a tutte le esigenze degli alunni attraverso piani di studio individualizzati e corsi serali di II livello, questi ultimi con flessibilità di orario e di programmi. Pone molta attenzione all'inclusività, forte di una didattica precipua e di un team di docenti di sostegno preparati e attenti.Rispettoso delle diversità, attento ai problemi sociali quali bullismo e cyberbullismo, cura le eccellenze ed è attento a rafforzare le competenze di base; esalta la predisposizione di ogni alunno, contribuendo a rafforzarne la personalità.Quella dell'ITES "Genco" è una didattica al passo con i tempi, anche grazie a servizi, risorse e strutture efficienti, organizzate e in continuo aggiornamento: biblioteca, palestre, aula magna, aule laboratorio, laboratori informatici, linguistici e scientifico-tecnologici, smart tv e digital board sono a servizio della formazione e delle professioni digitali del futuro.Far parte del "Genco" significa studiare in un ambiente sereno e professionale, in un a scuola viva, vivissima che riconosce se stessa nella condivisione.Le iscrizioni on line per l'a.s. 2023/24 sono possibili fino al 30 gennaio. La segreteria della scuola è disponibile a fornire supporto nelle ore mattutine e il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00.Sito internet: https://itesgenco.edu.it/ Pagina facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027247042300Pagina instagram: ites_francesco_maria_gencoMartedì dalle 16,30 alle 18,3017 gennaio - 24 gennaioDomenica dalle 10,00 alle 13,0022 gennaio