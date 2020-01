ITES "Genco", didattica e formazione per costruire il futuro

Presentazione ITES "Genco" Offerta didattica e formativa

Innovazione. Tradizione. Esperienza. Scuola di qualità per costruire il futuro. Sono questi i valori su cui si fonda l'offerta didattica e formativa dell'Istituto Tecnico Economico Statale (ITES) "Francesco Maria Genco" di Altamura, sito in Piazza Laudati, e dotato del plesso scolastico presso il Polivalente. L'ITES "Genco", guidato dal dirigente scolastico Rachele Cristina Indrio, propone per l'anno 2020/2021 una ricca offerta formativa improntata alla qualità dei processi didattici.L'ITES "Genco" è scuola premiante che valorizza il talento degli studenti, le eccellenze e consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria e offre possibilità di impiego presso enti, aziende e imprese. L'ITES "Genco" opera e agisce in network con il territorio e con l'Europa.Gli indirizzi scolastici sono funzionali ad uno stretto collegamento tra formazione e lavoro, per essere subito pronti alle sfide del mondo economico, e sono i seguenti:TURISMOAMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETINGSISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIRELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING.L'ITES "Genco" offre stage formativi in aziende, realizza percorsi di alternanza scuola-lavoro, offre progettualità per ottenere elevate competenze, valorizza i linguaggi trasversali.Le iscrizioni on line scadono il 31 gennaio 2020. L'ITES "Genco" offre supporto per le iscrizioni on line ogni giorno! L'ITES "Genco" è sempre lieto di accogliervi!L'Istituto Tecnico Economico "Genco" è scuola innovativa, inclusiva per costruire il tuo futuro.Per informazioni chiama il 080.3114337 o visita il sito www.itcgenco.gov.it o www.itcgenco.edu.it