Cambiano quattro dirigenze scolastiche ad Altamura

Per effetto di due pensionamenti e di due trasferimenti, ad Altamura cambiano le dirigenze scolastiche in quattro istituti. Dal primo settembre i dirigenti Rachele Cristina Indrio (Ites "Genco") e Giuseppe Achille (IISS "De Nora-Lorusso") terminano la loro attività nella scuola per pensionamento. Inoltre al Liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia" la dirigente Giovanna Cancellara, in scadenza di mandato dopo 12 anni di servizio nell'istituto altamurano, lascia la sede per trasferimento a Gioia del Colle.In base alle disposizioni dell'Ufficio scolastico regionale, la situazione cambia così.Sabina Piscopo, attuale dirigente del 6° circolo "Don Lorenzo Milani", diventerà la nuova dirigente del Liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia". Al circolo "Don Milani" arriverà Maria Dartizio, già dirigente dell'istituto secondario di primo grado "Serena - Pacelli".A capo dell'IISS "De Nora-Lorusso" prenderà servizio Maria Lucia Giordano, attualmente dirigente del secondo circolo didattico a Modugno.Al "Genco" il nuovo capo d'istituto sarà Leonardo Campanale, attualmente dirigente dell'Istituto comprensivo "Rodari-Alighieri" di Casamassima.Tutti i nuovi incarichi avranno decorrenza dal primo settembre.La redazione di Altamuralife rivolge gli auspici di buon lavoro ai dirigenti scolastici nelle nuove sedi.