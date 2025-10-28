ASL Bari: Screening tumore al collo dell'utero
ASL Bari: Screening tumore al collo dell'utero
Ospedale e sanità

Asl Bari: indetto concorso regionale per 1000 posti di infermiere

Negli ospedali della provincia di Bari saranno 79 le assunzioni

Altamura - martedì 28 ottobre 2025 20.08
Con deliberazione n. 2124 del 22 ottobre 2025, la ASL di Bari ha indetto il concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami per la copertura di 1.000 posti di infermiere nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruolo Sanitario.

Si tratta di una procedura coordinata a livello regionale, che consentirà di reclutare nuovi professionisti destinati a tutte le Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, con l'obiettivo di rafforzare gli organici e migliorare la qualità dell'assistenza in tutti i territori.

La ASL di Bari curerà l'intera gestione del concorso, dalla pubblicazione del bando alla formazione della graduatoria unica regionale, che sarà utilizzabile da tutte le aziende sanitarie per le successive assunzioni.
I posti disponibili sono così distribuiti: 79 alla ASL Bari, 66 alla ASL Barletta-Andria-Trani, 118 alla ASL Brindisi, 79 alla ASL Lecce, 287 alla ASL Foggia, 182 alla ASL Taranto, 131 all'AOU Policlinico di Bari, 41 all'AOU Ospedali Riuniti di Foggia, 7 all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari e 10 all'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte, per un totale di 1.000 posti.

Ogni candidato potrà esprimere una sola preferenza per l'Azienda o Ente del SSR per la quale intende concorrere, senza possibilità di modifica dopo la scadenza del termine. Il concorso è articolato in tre prove selettive: una scritta, una pratica e una orale, precedute – in caso di numero elevato di domande – da una prova preselettiva a quiz. Il concorso prevede la presentazione della domanda esclusivamente online, tramite SPID. Info: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari nella sezione Albo Pretorio – Concorsi e Avvisi.
  • Asl Bari
  • Concorso
Altri contenuti a tema
Asl Bari, procedure per nuovi medici di assistenza primaria Asl Bari, procedure per nuovi medici di assistenza primaria Saranno in tutto 96
Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco La città Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco Eletta anche "miss social" nella finalissima regionale a Sammichele
Miss Italia: Miriam Colamonaco vola alla fase nazionale La città Miss Italia: Miriam Colamonaco vola alla fase nazionale Premiata con una fascia del concorso a Mattinata
Miss Italia: Lucia Falcicchio si qualifica per finale nazionale La città Miss Italia: Lucia Falcicchio si qualifica per finale nazionale Vince la fascia di miss sport nella selezione regionale
Medici di famiglia: nuovo modello di assistenza h12 nella Asl Medici di famiglia: nuovo modello di assistenza h12 nella Asl Nascono le aggregazioni territoriali funzionali. Ecco le novità
Aperto ambulatorio per educazione e prevenzione nutrizionale Aperto ambulatorio per educazione e prevenzione nutrizionale Nella sede della Asl in piazza De Napoli
Asl Bari: Rachele Popolizio nominata direttrice amministrativa Asl Bari: Rachele Popolizio nominata direttrice amministrativa Completato l'asse manageriale dell'azienda sanitaria
Concorso scolastico sulla pace, stasera la premiazione Associazioni Concorso scolastico sulla pace, stasera la premiazione A cura del Masci per l'iniziativa "Luce della pace da Betlemme"
Tutela di Parchi e aree protette, aumenta sorveglianza
28 ottobre 2025 Tutela di Parchi e aree protette, aumenta sorveglianza
3
Erogazione del gas interrotta per ore: "Errore di una ditta "
27 ottobre 2025 Erogazione del gas interrotta per ore: "Errore di una ditta"
Albero e palo illuminazione caduti in piazza Stazione
27 ottobre 2025 Albero e palo illuminazione caduti in piazza Stazione
Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio
27 ottobre 2025 Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio
Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora
26 ottobre 2025 Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora
Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza
25 ottobre 2025 Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza
Team Altamura, impresa a Foggia
25 ottobre 2025 Team Altamura, impresa a Foggia
In Puglia dichiarata l'emergenza per mancanza di acqua
24 ottobre 2025 In Puglia dichiarata l'emergenza per mancanza di acqua
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
24 ottobre 2025 “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia
24 ottobre 2025 Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia
Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura
23 ottobre 2025 Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura
Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole
23 ottobre 2025 Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.