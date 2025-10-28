Asl Bari: indetto concorso regionale per 1000 posti di infermiere

Con deliberazione n. 2124 del 22 ottobre 2025, la ASL di Bari ha indetto il concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami per la copertura di 1.000 posti di infermiere nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruolo Sanitario.Si tratta di una procedura coordinata a livello regionale, che consentirà di reclutare nuovi professionisti destinati a tutte le Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, con l'obiettivo di rafforzare gli organici e migliorare la qualità dell'assistenza in tutti i territori.La ASL di Bari curerà l'intera gestione del concorso, dalla pubblicazione del bando alla formazione della graduatoria unica regionale, che sarà utilizzabile da tutte le aziende sanitarie per le successive assunzioni.I posti disponibili sono così distribuiti: 79 alla ASL Bari, 66 alla ASL Barletta-Andria-Trani, 118 alla ASL Brindisi, 79 alla ASL Lecce, 287 alla ASL Foggia, 182 alla ASL Taranto, 131 all'AOU Policlinico di Bari, 41 all'AOU Ospedali Riuniti di Foggia, 7 all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari e 10 all'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte, per un totale di 1.000 posti.Ogni candidato potrà esprimere una sola preferenza per l'Azienda o Ente del SSR per la quale intende concorrere, senza possibilità di modifica dopo la scadenza del termine. Il concorso è articolato in tre prove selettive: una scritta, una pratica e una orale, precedute – in caso di numero elevato di domande – da una prova preselettiva a quiz. Il concorso prevede la presentazione della domanda esclusivamente online, tramite SPID. Info: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari nella sezione Albo Pretorio – Concorsi e Avvisi.