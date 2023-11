Bollino rosa, in ospedale servizi e sensibilizzazione per le donne

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, Fondazione Onda lancia la terza edizione dell'(H) Open Week che è iniziata ieri e termina il 28 novembre 2023.Momenti di riflessione, ascolto e informazione, incontri e consulenze saranno offerti alle donne nei cinque Ospedali "Bollini Rosa" della ASL Bari tra cui l'ospedale della Murgia "Fabio Perinei".L'iniziativa ha l'obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.Ieri il primo appuntamento nell'Ospedale della Murgia aperto a pazienti, operatori, visitatori e, soprattutto, ai ragazzi e alle ragazze del liceo Statale "Federico II di Svevia" di Altamura che frequentano il Biomedico. Per tutti l'occasione per confrontarsi con esperti e per riflettere affinché la violenza di genere non resti argomento confinato nel dolore ma sia terreno capace di generare impegno civico e cambiamento culturale, a ogni livello.