Innovazione tecnologica per la salute dei neonati: lancio della PopòApp

Sabato 7 dicembre, alle ore 18.00, nella sala consiliare, è in programma un'iniziativa organizzata dall'associazione Aixtud (Associazione Nazionale Italiana per la tutela dei disabili e dei Diritti) e dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per presentare un'innovazione tecnologica, per la salute dei neonati. Si tratta di un'applicazione per smartphone, per la diagnosi precoce delle colestasi neonatali, che è stata sviluppata dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con l'Associazione Nazionale Italiana Bambini Epatopatici Cronici (Newanibec) e con l'intervento dell'Aixtud, in sinergia con l'Associazione "Autism Friendly Altamura".Questo strumento digitale è destinato a trasformare il modo in cui le colestasi neonatali vengono diagnosticate e curate. La "PopòApp" permette di individuare i casi di sospetta colestasi neonatale, una condizione che può segnalare la presenza di patologie gravi come l'atresia delle vie biliari nei neonati (malattia rara che comporta l'accumulo della bile nel fegato). Attraverso un'interfaccia intuitiva, l'App consente agli utenti di scattare foto al pannolino di un neonato e confrontare il colore delle feci con una scala colorimetrica standard. Questo strumento non solo facilita le diagnosi precoci ma offre anche un immediato canale di comunicazione con i medici dell'Ospedale Bambino Gesù per consultazioni e interventi tempestivi.Il dottor Marco Spada, Responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Epatobilio Pancreatica e dei Trapianti di Fegato e Rene dell'Ospedale Bambino Gesù, è il promotore di questa innovativa applicazione e partecipa al convegno di Altamura. Si tratta della manifestazione ufficiale di lancio. Prevista anche la partecipazione di Andrea Pietrobattista, Responsabile dell'Unità Operativa di Epatologia e Clinica dei Trapianti dell'Ospedale Bambino Gesù (il programma in locandina).Per maggiori informazioni sulla "PopòApp", visitare il sito dell'Ospedale Bambino Gesù (fai copia incolla del link): https://www.ospedalebambinogesu.it/popo-app-151055/