Ad Altamura la Giornata europea dell'archeologia

Per le Giornate europee dell'Archeologia, la Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari ha scelto Altamura, domani 17 giugno, e ha organizzato il programma "Tracce alla scoperta del tempo profondo". La Soprintendenza intende promuovere la conoscenza di due rilevanti siti culturali a carattere paleoantropologico e paleontologico, quali la Grotta di Lamalunga e la vicina Grotta della Capra, nonché Cava Pontrelli con una paleosuperficie con un ingente numero di orme di dinosauro.Le attività previste saranno condotte con il patrocinio del Comune di Altamura e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e realizzate in collaborazione con il Cars - Centro Altamurano Ricerche Speleologiche. Il programma prevede:h 15.00 - 16.40𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙑𝙞𝙨𝙞𝙩𝙚 𝙙𝙞 𝙇𝙖𝙢𝙖𝙡𝙪𝙣𝙜𝙖Conferenza inerente la Grotta di Lamalunga a cura della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari a cui farà seguito un'escursione guidata gratuita in collaborazione con il CARS presso la Grotta della Capra.h 17.00 - 18.40𝘾𝙖𝙫𝙖 𝙋𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚𝙡𝙡𝙞Sono previste visite guidate gratuite alla nota cava dei dinosauri a cura del personale della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari dedicate alla conoscenza del contesto geologico e paleontologico.Accesso liberoPer informazioni: Palazzo Simi - tel. 080 5275451; sabap-ba.urp@cultura.gov.it