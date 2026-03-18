Capitale Cultura, Gravina2028 non ce l’ha fatta
Capitale Cultura, Gravina2028 non ce l’ha fatta
Eventi e cultura

Capitale italiana Cultura, Gravina2028 non ce l’ha fatta

L’investitura va ad Ancona

Altamura - mercoledì 18 marzo 2026 12.00
Sfuma il sogno di Gravina di diventare capitale italiana della cultura per l'anno 2028. A vincere la concorrenza è stata la città di Ancona.

Il capoluogo delle Marche succede a l'Aquila capitale della cultura di quest'anno e a Pordenone nominata capitale italiana della cultura per il 2027.

Rimane l'amaro in bocca per un risultato solo sfiorato, ma anche la convinzione di aver costruito un percorso virtuoso e aver seminato un raccolto culturale che non bisognerà dissipare.
Da domani quindi a lavoro per continuare a far crescere la città e la sua comunità, chiamata a contribuire al progetto per costruire un futuro solido, dove sia pur senza l'ufficialità del titolo, la città si senta centrale in un progetto culturale diffuso.

E dunque è necessario continuare a lavorare perché comunque Gravina rimane capitale culturale della Murgia, della Puglia, del Mezzogiorno d'Italia.

Un titolo che bisognerà onorare a partire da ora e per i prossimi mesi.
  • Cultura
  • Gravina in Puglia
Altri contenuti a tema
Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere Ancora poche settimane di mandato
Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga Nel programma triennale dei lavori pubblici del Ministero della cultura
Mercadante: una giornata omaggio per 230 anni dalla nascita Mercadante: una giornata omaggio per 230 anni dalla nascita Iniziativa di Cultura e identità
Altamura e il suo dialetto a Gorizia, capitale europea della cultura Altamura e il suo dialetto a Gorizia, capitale europea della cultura "Ambasciatore" è Donato Laborante
In ricordo di Ciccio e Tore Pappalardi Cronaca In ricordo di Ciccio e Tore Pappalardi 17 anni fa il ritrovamento dei corpi a Gravina
Operaio morto in infortunio sul lavoro, donati gli organi Cronaca Operaio morto in infortunio sul lavoro, donati gli organi Dalla tragedia alla speranza di salvare vite. Lutto a Gravina
La candidatura Capitale Cultura 2027: opportunità di sviluppo culturale di un territorio La città La candidatura Capitale Cultura 2027: opportunità di sviluppo culturale di un territorio Intervista al sindaco Vitantonio Petronella
Aperta la Fiera di San Giorgio a Gravina Economia Aperta la Fiera di San Giorgio a Gravina Tutte le notizie sulla campionaria, vetrina del territorio murgiano
Proclamazione Capitale Italiana della Cultura 2028
18 marzo 2026 Proclamazione Capitale Italiana della Cultura 2028
Politiche giovanili: contributi di 10.000 euro ai progetti di gruppo
18 marzo 2026 Politiche giovanili: contributi di 10.000 euro ai progetti di gruppo
Verde pubblico: pronto un programma per cento nuovi alberi
17 marzo 2026 Verde pubblico: pronto un programma per cento nuovi alberi
Gomorra, il teatro, Napoli: Marco D'Amore si racconta
17 marzo 2026 Gomorra, il teatro, Napoli: Marco D'Amore si racconta
Soccer in Coppa: cerimonia istituzionale
17 marzo 2026 Soccer in Coppa: cerimonia istituzionale
Carta identità elettronica: aperture straordinarie dell'anagrafe
17 marzo 2026 Carta identità elettronica: aperture straordinarie dell'anagrafe
Natuzzi: azienda e sindacati sono lontani da intesa
16 marzo 2026 Natuzzi: azienda e sindacati sono lontani da intesa
Vertenza Natuzzi: a Roma nessun accordo
16 marzo 2026 Vertenza Natuzzi: a Roma nessun accordo
Agroalimentare: contributi per partecipare a sagre e fiere
16 marzo 2026 Agroalimentare: contributi per partecipare a sagre e fiere
Soccer Altamura ferma la capolista Rutigliano
16 marzo 2026 Soccer Altamura ferma la capolista Rutigliano
Volley: A2 al sicuro, la salvezza è certa
15 marzo 2026 Volley: A2 al sicuro, la salvezza è certa
Team Altamura, fatali i minuti finali di recupero
15 marzo 2026 Team Altamura, fatali i minuti finali di recupero
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.