Social Video 30 minuti Proclamazione Capitale Italiana della Cultura 2028

E' arrivato il momento della verità per Gravina2028. Nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, infatti, si è arrivati al giorno della proclamazione della città che sarà chiamata a rivestire il ruolo di Capitale Italiana della cultura per l'anno 2028.Altamuralife è pronta a trasmettere l'evento in diretta, per dare alla comunità gravinese la possibilità di seguire in live streaming le fasi della cerimonia di proclamazione.