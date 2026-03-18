Proclamazione Capitale Italiana della Cultura 2028
Proclamazione Capitale Italiana della Cultura 2028
Eventi e cultura

Proclamazione Capitale Italiana della Cultura 2028

Diretta streaming della cerimonia presso il Ministero della Cultura

Altamura - mercoledì 18 marzo 2026 11.24
E' arrivato il momento della verità per Gravina2028. Nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, infatti, si è arrivati al giorno della proclamazione della città che sarà chiamata a rivestire il ruolo di Capitale Italiana della cultura per l'anno 2028.

Altamuralife è pronta a trasmettere l'evento in diretta, per dare alla comunità gravinese la possibilità di seguire in live streaming le fasi della cerimonia di proclamazione.
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