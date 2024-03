Riconoscimento Unesco, grande partecipazione alla Camera dei deputati

Comunicato dell'on. Rossano Sasso.Oggi a Montecitorio nella prestigiosa cornice della Sala della Regina, insieme al Presidente della Camera Lorenzo Fontana, al Presidente della Commissione Cultura del Senato Roberto Marti, al Sindaco di Altamura Antonio Petronella - Sindaco e al Presidente del Consorzio Pane di Altamura DOP Lucia Forte, abbiamo ufficialmente iniziato il percorso per la candidatura del pane di Altamura Dop a Patrimonio Unesco. Icona nazionale, simbolo della nostra tradizione agroalimentare, battaglia identitaria di cui sono orgoglioso.Dopo il voto unanime alla Risoluzione a mia prima firma nelle commissioni congiunte agricoltura e cultura della Camera, prosegue il percorso insieme ai fratelli di una vita, alla comunità altamurana, al territorio che ha dato i natali a donne e uomini che da secoli con le loro mani hanno creato la nostra arte bianca.Non so dirvi se vinceremo o meno, posso dirvi però che faremo di tutto per il bene della nostra terra. Perché Altamura, il suo Popolo, il suo Pane, lo meritano.