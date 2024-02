Sasso: "sono aumentati i carabinieri in città ma ci vuole impegno di tutti"

Sul tema della sicurezza ad Altamura si registra un comunicato del deputato della Lega, on. Rossano Sasso. Di seguito il testo."Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una recrudescenza di attività criminose sul nostro territorio, con furti di auto e di appartamento operati presumibilmente da delinquenti provenienti da fuori città. Nonostante l'attività incessante della locale Compagnia dei Carabinieri, che ha visto negli ultimi mesi il proprio organico rinforzato grazie all'utilizzo di unità aggiuntive provenienti dal comando provinciale, aumentando dunque l'attività di prevenzione e di conseguenza anche gli arresti, i fatti delittuosi non si sono fermati.È chiaro a tutti che bisogna reagire, ragion per cui da deputato del territorio ho già chiesto un incontro al Prefetto per chiedere ulteriori rinforzi. Ma tutti devono fare la propria parte: chiederò che vengano utilizzate a scopo preventivo anche pattuglie della Guardia di Finanza presenti nella nostra città. Importante ricordare poi ai cittadini che hanno subìto furti e danneggiamenti di andare a denunciare, in modo da avere un indice di delittuosità del nostro territorio corrispondente alla realtà.Ho già chiesto al Sindaco di aumentare le ore di servizio della polizia locale nelle ore notturne e stipulare convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, affinché possano realizzare quei famosi "occhi sulla città" in più che sono stati promessi in campagna elettorale, promessa sulla quale si è fondato il nostro appoggio e che ora va mantenuta, senza indugi. Non ho mai fatto mancare il sostegno alla mia città, ma tutti devono fare la propria parte, compreso chi dall'opposizione specula sull'accaduto, ricordando che tra chi li ha sostenuti ci sono miei colleghi (alcuni dei quali eletti in questo territorio) e amici che siedono in Parlamento e, tra questi, alcuni con prestigiosi incarichi di Governo.Su un tema così importante e delicato come la sicurezza degli Altamurani non si dovrebbero fare polemiche strumentali e improduttive, ma agire compatti per risolvere il problema. La politica, per come la intendo io, dovrebbe servire a questo. Io la penso così".