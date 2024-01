Pane di Altamura in patrimonio Unesco: Camera approva proposta di Sasso

Comunicato dell'on. Rossano Sasso: il pane di Altamura deve entrare ufficialmente nella tutela del patrimonio Unesco. Oggi infatti i deputati delle commissioni riunite agricoltura e cultura hanno votato all'unanimità favorevolmente la risoluzione a mia prima firma, con cui". Lo ha dichiarato il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati e primo firmatario della risoluzione."Orgoglioso del fatto che il Parlamento italiano abbia riconosciuto l'importanza di questa icona identitaria della tradizione gastronomica italiana - ha aggiunto - frutto del lavoro centenario nato dalle mani di donne e uomini che hanno prodotto il pane più buono del mondo. Orgoglioso di un giusto riconoscimento per il mio territorio, per il popolo di Altamura e di tutta la Murgia. Gli elementi iscritti nelle liste previste dalle Convenzioni Unesco, per la loro unicità sono punti di eccellenza del Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano, nonché elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale e noi della Lega pensiamo che il pane di Altamura meriti tutto questo.e all'ufficio del Patrimonio mondiale Unesco, siamo vicini ad un risultato storico non solo per Altamura e la Puglia ma per l'intero Paese".