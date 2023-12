Pane di Altamura nel patrimonio Unesco: in Parlamento si vota sulla proposta

Conosciuto in tutto il mondo per la sua bontà, icona alimentare italiana, il pane di Altamura finalmente approda alla Camera: è iniziato questa settimana il suo percorso per entrare ufficialmente nella tutela del patrimonio Unesco. È stata infatti calendarizzata in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati la Risoluzione a prima firma del deputato Rossano Sasso, Capogruppo della Lega, con cui si impegna ufficialmente il Governo italiano a chiedere che venga riconosciuto il Pane di Altamura come patrimonio Unesco."Si tratta di una battaglia iniziata nella scorsa legislatura - dichiara l'on. Rossano Sasso - ostacolata dalla maggioranza dell'epoca ma oggi, grazie alla Lega e al governo di centrodestra, siamo vicini al risultato finale: è iniziato infatti questa settimana l'iter in commissione e il voto finale è previsto per il prossimo mese di Gennaio".Lunedì 18 Dicembre, alle ore 17.30, si terrà una conferenza stampa nella sede della Lega di Altamura in corso Federico II, 118 per illustrare la Risoluzione alla presenza dell'on. Rossano Sasso e del Sen. Roberto Marti , Presidente della Commissione Cultura del Senato."Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa culturale a questa battaglia identitaria, che porterà il nostro pane ad avere il giusto riconoscimento e che farà bene al nostro territorio, sia in termini economici che di attrattività turistica. Una prima iniziativa alla quale ne seguiranno altre, sia ad Altamura che a Roma" - conclude l'avv. Grazia Berloco , responsabile organizzativo della Lega di Altamura.