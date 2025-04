Aperto ambulatorio per educazione e prevenzione nutrizionale

La prevenzione come prima forma di cura della propria salute: ad ogni età e nei diversi contesti, dalla vita quotidiana, al lavoro e a scuola. E' il vasto campo d'azione del nuovo Ambulatorio di Prevenzione Nutrizionale e Educazione Alimentare del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione(SIAN) Area Nord, inaugurato quest'oggi ad Altamura, nella sede di Piazza De Napoli. L'ambulatorio è la risposta tempestiva a quanto previsto dai nuovi LEA nell'Area di intervento dedicata alla "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale", in particolare laddove si stabilisce di erogare prestazioni di counseling individuale per promuovere una sana alimentazione e per favorire stili di vita salutari.Al taglio del nastro sono intervenuti la direttrice sanitaria ASL Bari, Rosella Squicciarini, il direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, Nicolò Vincenzo De Pasquale, i rappresentanti dei medici e dei pediatri Pietro Scalera e Mario Natuzzi e la direttrice SIAN Area Nord Caterina Spinelli, assieme a Maria Grazia Forte, responsabile del servizio e Luigi Lorusso, presidente del Consiglio comunale.«Questo ambulatorio – ha commentato la direttrice sanitaria Rosella Squicciarini – nasce non solo dall'esigenza di garantire quanto prescritto nei Livelli Essenziali di Assistenza, ma anche dalla capacità dei nostri servizi di prevenzione di leggere la realtà attuale della società del benessere, fornendo indicazioni e strumenti per modificare stili di vita e abitudini non corrette, soprattutto nel campo dell'alimentazione, in cui sappiamo che adottare una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte malattie, e di gestione e trattamento in molte altre».Il nuovo ambulatorio dispone di una stanza per visite e consulenze e di una sala di attesa per l'utenza. Oltre al dirigente medico, l'attività è garantita anche dalle due dietiste e dall'assistente sanitaria. Alla popolazione in generale vengono offerti gratuitamente interventi di counseling nutrizionale individuale, familiare e di gruppo, per la prevenzione di patologie correlate all'alimentazione e alla sedentarietà. Si tratta, in particolare, di sovrappeso, obesità, malattie dismetaboliche, diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari, patologie oncologiche, disturbi del comportamento alimentare, in cui nell'ottica di promuovere la salute del singolo e della collettività, educare e sensibilizzare la popolazione ad una corretta alimentazione e più in generale un corretto stile di vita.«Oggi fissiamo un tassello fondamentale – ha sottolineato Forte - che completa e arricchisce il Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Area Nord: la prevenzione nutrizionale e la promozione dell'educazione alimentare. Un insieme di azioni che mirano a migliorare la salute della collettività attraverso un'alimentazione sana ed equilibrata e anche educare sia i più piccoli che gli adulti al benessere del proprio corpo e alla consapevolezza che la corretta alimentazione e l'adeguata attività fisica sono i capisaldi della prevenzione e della vita in salute». Gli operatori del servizio operano in stretto collegamento con pediatri di libera scelta e medici di medicina generale, soprattutto per la prevenzione e il contrasto al sovrappeso e obesità nei più giovani ma anche negli adulti, in coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale della prevenzione 2021-2025. Il counseling nutrizionale individuale, inoltre, è assicurato in ambito lavorativo ai soggetti che presentano un elevato rischio cardiovascolare, in linea con il progetto "NutriAmo il Cuore" elaborato in attuazione degli obiettivi di salute sui luoghi di lavoro stabiliti a livello regionale. Per poter usufruire dei servizi, infine, è previsto l'accesso diretto all'ambulatorio previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri telefonici: 0805848148, 0805848122, 0805847901, 3663459891, oppure tramite email al seguente indirizzo:prevenzione.nutrizionale.areanord@asl.bari.it.