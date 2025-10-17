La città
Bonus di 500 euro: ad Altamura hanno diritto quasi 2700 famiglie
Pubblicato l'elenco di "Carta dedicata a te"
Altamura - venerdì 17 ottobre 2025 21.11
Sono 2673 i nuclei familiari che ad Altamura potranno usufruire della "Carta dedicata a te", un carta elettronica con un credito di 500 euro messo a disposizione dallo Stato. Si tratta di uno stanziamento destinato alle famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. La carta è rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay.
Non si presentavano domande. L'elenco è stato redatto dall'Inps in base all'Isee e agli altri requisiti. L'Inps ha assegnato al Comune di Altamura 2673 carte e l'elenco è stato pubblicato sul portale del Comune (non riporta i nomi per ragioni di privacy, è ordinato in base al numero di protocollo della dichiarazione sostitutiva unica con cui si richiede l'Isee).
I beneficiari in possesso della carta dagli anni precedenti riceveranno la ricarica del credito di 500 euro. I beneficiari che non la possiedono dovranno ritirarla presso l'ufficio postale o richiederne un duplicato, se la precedente è stata smarrita. Il Comune di Altamura provvederà ad inviare a tutti i beneficiari, a partire da fine ottobre/prima metà di novembre una comunicazione per posta ordinaria con le indicazioni per il ritiro della carta "Dedicata a te" presso qualsiasi ufficio postale.
Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si perde il bonus. L'intera somma dovrà essere spesa entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
Si possono acquistare:
• Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole • Pescato fresco • Tonno e carne in scatola • latte e suoi derivati • uova • oli d'oliva e di semi • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria • pizza e prodotti da forno surgelati • paste alimentari • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale • farine di cereali • ortaggi freschi, lavorati, e surgelati • pomodori pelati e conserve di pomodori • legumi • semi e frutti oleosi • frutta di qualunque tipologia • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula) • lieviti naturali • miele naturale • zuccheri • cacao in polvere • cioccolato • acque minerali • aceto di vino • caffè, tè, camomilla • prodotti DOP e IGP.
