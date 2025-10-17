Carta dedicata a te
Carta dedicata a te
La città

Bonus di 500 euro: ad Altamura hanno diritto quasi 2700 famiglie

Pubblicato l'elenco di "Carta dedicata a te"

Altamura - venerdì 17 ottobre 2025 21.11
Sono 2673 i nuclei familiari che ad Altamura potranno usufruire della "Carta dedicata a te", un carta elettronica con un credito di 500 euro messo a disposizione dallo Stato. Si tratta di uno stanziamento destinato alle famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. La carta è rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay.

Non si presentavano domande. L'elenco è stato redatto dall'Inps in base all'Isee e agli altri requisiti. L'Inps ha assegnato al Comune di Altamura 2673 carte e l'elenco è stato pubblicato sul portale del Comune (non riporta i nomi per ragioni di privacy, è ordinato in base al numero di protocollo della dichiarazione sostitutiva unica con cui si richiede l'Isee).

I beneficiari in possesso della carta dagli anni precedenti riceveranno la ricarica del credito di 500 euro. I beneficiari che non la possiedono dovranno ritirarla presso l'ufficio postale o richiederne un duplicato, se la precedente è stata smarrita. Il Comune di Altamura provvederà ad inviare a tutti i beneficiari, a partire da fine ottobre/prima metà di novembre una comunicazione per posta ordinaria con le indicazioni per il ritiro della carta "Dedicata a te" presso qualsiasi ufficio postale.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si perde il bonus. L'intera somma dovrà essere spesa entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Si possono acquistare:
• Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole • Pescato fresco • Tonno e carne in scatola • latte e suoi derivati • uova • oli d'oliva e di semi • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria • pizza e prodotti da forno surgelati • paste alimentari • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale • farine di cereali • ortaggi freschi, lavorati, e surgelati • pomodori pelati e conserve di pomodori • legumi • semi e frutti oleosi • frutta di qualunque tipologia • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula) • lieviti naturali • miele naturale • zuccheri • cacao in polvere • cioccolato • acque minerali • aceto di vino • caffè, tè, camomilla • prodotti DOP e IGP.
  • Alimentazione
  • Alimenti
Altri contenuti a tema
Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari Palazzo di città Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari Non si presentano domande al Comune
Aperto ambulatorio per educazione e prevenzione nutrizionale Ospedale e sanità Aperto ambulatorio per educazione e prevenzione nutrizionale Nella sede della Asl in piazza De Napoli
Lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici Territorio Lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici Enti del terzo settore potranno presentare progetti in rete
Anoressia e bulimia in ambito giovanile: come comportarsi? Associazioni Anoressia e bulimia in ambito giovanile: come comportarsi? Al Liceo Federico II di Svevia incontro informativo del gruppo "Una, tante squadre per la vita"
Giornata dell'alimentazione, positiva esperienza per ITT Nervi Galilei Scuola e Lavoro Giornata dell'alimentazione, positiva esperienza per ITT Nervi Galilei Sugli stili alimentari a confronto con ragazzi di scuola media
Disturbi del comportamento alimentare, mai abbassare la guardia Ospedale e sanità Disturbi del comportamento alimentare, mai abbassare la guardia Fondamentale la sinergia con le famiglie e il territorio. Un incontro ad Altamura
3 Aumentano le domande per i buoni spesa Palazzo di città Aumentano le domande per i buoni spesa Con i requisiti del bando si è ampliato il numero dei beneficiari
3 Buoni spesa, le domande si presenteranno on line Palazzo di città Buoni spesa, le domande si presenteranno on line Ecco i requisiti per le domande. A breve la piattaforma informatica
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
17 ottobre 2025 Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
17 ottobre 2025 Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
16 ottobre 2025 Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
16 ottobre 2025 Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
Un progetto universitario per Campo 65
16 ottobre 2025 Un progetto universitario per Campo 65
Allerta meteo per pioggia
15 ottobre 2025 Allerta meteo per pioggia
Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
15 ottobre 2025 Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana
15 ottobre 2025 Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana
Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
14 ottobre 2025 Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
14 ottobre 2025 Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
14 ottobre 2025 Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
Sostegno a persone con disabilità gravissima
13 ottobre 2025 Sostegno a persone con disabilità gravissima
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.