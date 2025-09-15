Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Assegno di inclusione;

Reddito di cittadinanza;

Carta acquisti;

Qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale).

Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL;

Indennità di mobilità;

Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito;

Cassa integrazione guadagni-CIG;

Qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Con decreto interministeriale del 30 luglio 2025 è stato confermato lo stanziamento del fondo destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ad ogni nucleo familiare avente diritto è concesso un solo contributo economico di 500 euro, versato in una unica soluzione su una carta elettronica di pagamento prepagata ricaricabile e nominativa, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay e denominata "Dedicata a te".Il Comune rende noto che non si presenta la domanda perché in base ai dati viene redatto l'elenco dei beneficiari.Possono ricevere la carta i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, residenti in Italia e con iscrizione di tutti i membri all'anagrafe comunale, che rispettano i seguenti requisiti in ordine di priorità decrescente:Il contributo non spetta ai nuclei percettori di:Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di:La comunicazione del Comune riporta: "Si avvisa la cittadinanza che l'elenco dei beneficiari della carta verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Altamura nel mese di Ottobre 2025.