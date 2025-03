Lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici

La Regione Puglia vara un nuovo piano nella lotta agli sprechi e nel sostegno alle persone in difficoltà. Per il biennio 2025-2026 sono stati stanziati 875.000 euro da assegnare agli enti del terzo settore tramite avviso pubblico del dipartimento Welfare regionale, dedicato a progetti innovativi per il recupero, la gestione e la distribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche.Con il provvedimento si intende dare attuazione alla l.r 13/2017 "Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici" che, a tutela delle fasce più deboli della popolazione, mira ad incentivare la riduzione degli sprechi, riconoscendo, valorizzando e promuovendo l'attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.Il nuovo piano di intervento predilige le reti territoriali, che coinvolgano i produttori di eccedenze e gli enti locali, sì da rafforzare l'intera filiera del recupero e della redistribuzione, dall'approvvigionamento al trasporto, stoccaggio, conservazione, preparazione e distribuzione. L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di contrasto alla povertà estrema, rendendo il sostegno alle famiglie in difficoltà sempre più efficace e strutturato, promuovendo la sensibilizzazione sullo spreco alimentare e attivando forme di solidarietà sociale.Seguendo la medesima finalità, il Dipartimento Welfare della Regione Puglia ha, inoltre, da poco avviato il progetto "Missione (im)possibile – un quaderno contro gli sprechi alimentari", destinato agli alunni delle Scuole Primarie pugliesi attraverso cui si affronta il tema cruciale della dispersione delle risorse alimentari attraverso un approccio didattico-partecipativo, con l'obiettivo di educare le nuove generazioni alla gestione consapevole delle risorse primarie.