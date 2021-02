Banco farmaceutico, solidarietà con la donazione di medicinali

La povertà ha tante sfaccettature. E comprende pure l'impossibilità di provvedere all'acquisto di medicinali e farmaci. Per questo da 20 anni è nata l'iniziativa del Bando farmaceutico di organizzare la Giornata di raccolta del farmaco. Facendo appello al volontariato e alla generosità si raccolgono medicinali da poter mettere a disposizione degli enti caritatevoli che aiutano le famiglie in difficoltà.Quest'anno in tutta Italia l'iniziativa dura una settimana: sino al 15 febbraio.Ad Altamura i volontari del Banco farmaceutico saranno davanti alle 4 farmacie aderenti: San Giovanni Bosco in via Treviso, Vicenti in viale Martiri, D'Alessandro in viale Martiri e Ridola in via Londra.Anche il Rotary Club Altamura Gravina, in occasione della settimana della raccolta farmaceutica, ha deciso di fornire il suo contributo. Alla Caritas di Altamura, presso la Parrocchia Sacro Cuore, e alla Caritas di Gravina presso la Parrocchia di San Francesco, sono stati consegnati buoni acquisto del valore complessivo di 500 euro ciascuno, con importo singolo di 10 euro, che a loro volta saranno distribuiti a persone bisognose. I buoni potranno essere utilizzati presso una farmacia ad Altamura (D'Alessandro) e una a Gravina (Ninivaggi). I singoli buoni potranno essere consegnati anche in numero maggiore, a seconda delle necessità individuate dalla Caritas.