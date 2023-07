A 3000 famiglie di Altamura la carta solidale

Sono 2995 i cittadini del Comune di Altamura (italiani e stranieri) che sono beneficiari della Carta Acquisti Solidale, introdotta dall'art. 1, commi 450 e 451 della Legge di Bilancio 2023. I beneficiari sono stati individuati direttamente dall'INPS tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio di Altamura, sulla base dei dati presenti nei sistemi dell'Istituto alla data del 12 maggio 2023.L'elenco è pubblicato sul sito del Comune ma, per ragioni di riservatezza, solo indicate le iniziali e le date di nascita. Il Comune invierà per posta ordinaria a ciascun beneficiario una comunicazione con le indicazioni per il ritiro della carta solidale presso gli uffici postali.La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro erogato attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da poste italiane. Il contributo è destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Non si possono acquistare alcolici, prodotti per l'igiene, pannolini per bambini.Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello informazioni che sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 11 alle ore 13, presso il Palazzo di Città, Piazza Municipio n. 1.