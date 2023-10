Disturbi del comportamento alimentare: alleanza tra famiglie, medici e scuole

L'Associazione "La Vela", costituita da genitori e familiari di pazienti con disturbi del comportamento alimentare a supporto dell'unità operativa Uosvd Dca di Altamura della Asl, partecipa alla Giornata Mondiale della Salute Mentale e Giornata Nazionale Obesity Day in programma oggi."La Vela" sarà presente alla tavola rotonda "Cibo e Emozioni: una vita imperfetta" che è stata organizzata dalla Uosvd Dca "Salvatore Cotugno" della Asl, questo pomeriggio, dalle ore 17.45 alle ore 20.00 nella sala consiliare del Comune.L'associazione ha provveduto a distribuire le locandine dell'evento nelle scuole e altri contesti sociali frequentati da giovani, ad invitare anche genitori ed insegnanti molto coinvolti nel riconoscere e affrontare nel modo più appropriato i DCA. Le famiglie con ragazzi colpiti da DCA, patologie psichiatriche che si manifestano prima attraverso il corpo e il comportamento con il cibo sono, aiutate , supportate, informate dall'équipe della UOSVD DCA durante il percorso di cura. Spesso le famiglie sono indirizzate verso servizi, specialisti che non sono dedicati, specifici per DCA, allungando i tempi di non intervenire nel modo migliore.Ci sono famiglie che sono in carico alla UOSVD DCA per figli già dall'età di 10 aa. Alcune famiglie anche di età minore hanno avuto accoglienza professionale dall'équipe in modo differente da altri ragazzi di età maggiore.Importante è intervenire non tardi, in modo specifico, appropriato per evitare di cronicizzare la patologia DCA, senza sentirsi giudicati come noSono gli argomenti che la Associazione La Vela cerca di diffondere in modo utile e capillare nelle scuole, parrocchie, ambienti sportivi. Costante l'impegno della Associazione La Vela nel supportare la UOSVD DCA con propri volontari esperti dell'ambito psicologico e nutrizionale anche presso scuole e altri contesti.