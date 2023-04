Donate uova di cioccolata all'ospedale pediatrico a Bari

Circa 160 uova di cioccolato sono state donate da parte dell'Associazione A.Ma.R.A.M. Aps/Ets di Altamura, nei vari reparti ed ambulatori dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari per allietare con dolcezza i piccoli pazienti ricoverati o in visita durante queste festività pasquali.Alla distribuzione delle uova di Pasqua hanno partecipato non solo alcuni soci e referenti Amaram ma anche alcuni degli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Nervi-Galilei" di Altamura che stanno partecipando ai 3 Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) aventi come obiettivo la conoscenza delle malattie rare ed il valore sociale del volontariato, organizzati da tale istituto in collaborazione con l'associazione Amaram di Altamura che si occupa della tutela dei malati rari tutti, nessuno escluso.È stata colta l'occasione per far conoscere ai giovani studenti la storia, con due esiti opposti, di due pazienti rari, Aurora e Federico, per cui nel 2021 per onorarli, la stessa Amaram, in collaborazione con altre associazioni, avevano donato e piantumato due alberi di corbezzolo, posizionati nelle aiuole antistanti l'ingresso del Pronto Soccorso di tale ospedale pediatrico. Una mattinata trascorsa all'insegna della solidarietà verso i più piccoli e della formazione dei giovani portandoli sul campo, dove ciò che studiano sui libri diventa realtà che emoziona, entusiasma ed induce a donarsi agli altri più fragili.Amaram APS/ETS augura "tanta speranza e serenità a tutti i bambini e alle loro famiglie costrette a frequentare gli ospedali anche durante le feste. Ringraziamo la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari per averci accolto e ringraziamo tutti quei medici, infermieri, operatori socio sanitari ed addetti alla pulizia e alla sicurezza, tutti, che ogni giorno svolgono con scienza, coscienza ed onestà la loro missione per rendere migliore la vita dei piccoli pazienti".