Zaino sospeso, raccolta di materiale scolastico

I Lions Club Murgia Parco Nazionale, Puglia Scambi Giovanili e il Lions Club Gravina in Puglia hanno sostenuto il "Service Distrettuale Zaino Sospeso": una raccolta solidale di materiale scolastico per alunni e studenti bisognosi. Nei giorni scorsi è avvenuta la cerimonia di consegna in cui le delegazioni dei club, rappresentate per il Lions Club Puglia Scambi Giovanili dalla Presidente Lucia Pallucca, dal Vice-Presidente Maria Teresa Parrulli, dal Segretario Paola Siani, dalla Angela Gigantelli; per il Lions Club Murgia Parco Nazionale dal Presidente Giuseppe Perrucci; per il Lions Club Gravina in Puglia dal Presidente Mino Moretti e dal Co-direttore della rivista distrettuale Ferdinando Fiore, hanno consegnato tutto il materiale raccolto a Padre Giovanni Foggetta, della Parrocchia di San Francesco in Gravina, il quale provvederà a donarlo nei prossimi giorni ad una comunità di profughi ucraini residente a Bari o per le necessità di altre famiglie.Anche con questa iniziativa i Club Lions hanno voluto assolvere al proprio compito vocazionale di "servire" per contribuire al benessere della società e al sostegno dei più deboli in questo delicato momento di grave crisi economica.