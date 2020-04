Un elenco di attività in cui spendere i buoni spesa

Buoni spesa: avviso per gli esercizi pubblici Domande per l'elenco comunale

Primo avviso pubblico del Comune per i buoni spesa alle famiglie in difficoltà per l'emergenza sociale. Riguarda i pubblici esercizi da inserire nell'disponibili ad accettare i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà.Entro il 7 aprile le attività interessate devono fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse in cui indicare: ragione sociale; indirizzo e recapiti telefonici; partita Iva; orari di apertura; eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; impegno a non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; impegno a riconoscere uno sconto almeno pari al 5 % sull'importo complessivo della spesa effettuata.Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire - una volta inserito nell'elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune di Altamura - la consegna in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio di buoni spesa.L'importo reso disponibile sul buono spesa, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. Si potranno acquistare generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa, prodotti destinati a bambini e/o neonati (pappe, omogeneizzati, pannolini), prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta la prescrizione. Sono esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari).