Contributo caregiver familiare, bando della Regione

Un contributo una tantum di mille euro per dare sostegno ai caregiver familiari. Questo l'obiettivo dell'avviso pubblico regionale che mette a disposizione della comunità pugliese oltre 6 milioni di euro da destinare al caregiver della persona in condizione di gravissima disabilità.Un budget di sostegno che viene riconosciuto al caregiver familiare per lo svolgimento del suo ruolo di cura e assistenza nei confronti di soggetti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza.Le domande per essere ammessi al contributo dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica accedendo al link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, entro le ore 12 del 21 luglio.La Regione Puglia ha inoltre istituito un registro dei caregiver familiari pugliesi. "Uno step importante sia per censire per la prima volta in Puglia i caregiver familiari, sia per valorizzare il ruolo di cura da essi svolto" -dicono dall'ente, comunicando che l'avviso per iscriversi nel registro dei caregiver familiari è operativo dal 12 luglio, con i termini di presentazione delle domande che rimarranno sempre aperti.