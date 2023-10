Natale 2023: avviso per proposte di eventi e allestimenti

L'Amministrazione comunale ha deliberato e stabilito di pubblicare un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per iniziative di sponsorizzazione inerenti allestimenti, installazioni, eventi da realizzarsi in occasione delle festività di Natale 2023. L'avviso è rivolto a persone fisiche, enti pubblici, fondazioni, imprese, associazioni, parrocchie ed altri organismi di soggetti privati, per contribuire all'abbellimento cittadino nel periodo di festa.Le proposte potranno riguardare allestimenti (es. luminarie, presepi, scenografie, installazioni luminose, alberi, addobbi etc.) o eventi (es. spettacoli, concerti, esibizioni di artisti di strada, eventi dedicati ai bambini, anziani e soggetti affetti da disabilita, mercatini di natale, bancarelle di artigianato, villaggi a tema etc.)."Con questo avviso - dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e la Giunta comunale - prende avvio la progettualità per il Natale 2023. La strada da percorrere guarda alla collaborazione fra ente pubblico e privati, fra parrocchie, associazioni, imprese e tutti coloro che vorranno contribuire per rendere il Natale la festa della condivisione e rendere la nostra città accogliente, ospitale, natalizia per quanti verranno a visitarla. Siamo certi che tanti cittadini saranno felici di accogliere questa richiesta, nel centro antico e nelle periferie, per elevarli a modelli di manifestazioni, luci, suoni e colori in tutto il periodo di festa".Sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it) sono pubblicati l'avviso e il modello di domanda.