Pubblicato l'avviso per i contributi ai progetti culturali

Pubblicato l'avviso per la concessione dei contributi per progetti culturali per il 2021. Quest'anno la pubblicazione è stata anticipata al 30 novembre. Con l'avviso l'amministrazione comunale intende sostenere eventi di rilievo o progetti in ambito culturale/turistico che si svolgeranno nella Città di Altamura nel 2021 o che avranno effettivo e concreto inizio (con lo svolgimento di manifestazioni) nell'anno 2021 per poi proseguire l'anno successivo.Il contributo concesso dall'Ente rappresenta un sostegno per le spese sopportate in favore di soggetti senza scopo di lucro. La somma complessiva sarà stanziata con successiva deliberazione di Giunta Comunale e verrà ripartita tra i vari ambiti di intervento.Per ciascuno di essi, i fondi disponibili saranno ripartiti, in proporzione ai punteggi conseguiti dai progetti ivi rientranti, sino ad esaurimento delle risorse attribuite a ciascun ambito di intervento.La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per le ore 12.00 del 04/01/2021. Tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito web del Comune di Altamura.