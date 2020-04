Buoni spesa, le domande si presenteranno on line

residenza, dimora abituale o permanenza nel Comune di Altamura a causa del divieto di allontanamento;

Sono state rese note le modalità con cui il Comune di Altamura erogherà i buoni spesa. Si potranno presentare le domande on line, su una piattaforma informatica non ancora attivata ma è questione solo di pochi giorni.I buoni spesa, finanziati dal Governo, servono per aiutare le famiglie in difficoltà per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità. Dal Comune saranno stampati dei tagliandi cartacei con le immagini del rosone della Cattedrale e della statua dei martiri del 1799.Questi i requisiti per poter ottenere il beneficio:I buoni spesa saranno erogati una tantum per importi pari a 100 euro (ogni buono è di 10 euro) per ogni componente del nucleo familiare fino a un massimo di 500 euro per l'intero nucleo familiare.Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla pagina web del Comune di Altamura, alla sezione "Buoni Spesa - Covid 19", ancora in fase di attivazione. Volontari saranno a disposizione per aiutare i cittadini a compilare la domanda online. Una volta attivata la piattaforma, gli interessati in possesso dei requisiti avranno tre giorni per presentare le domande. L'erogazione dei buoni spesa avverrà a conclusione della verifica delle domande.Si potranno usare nelle attività (supermercati, farmacie e parafarmacie) aderenti all' avviso del Comune per formare un elenco comunale Sul sito del Comune sono indicati i vari numeri di telefono a cui si potrà telefonare per avere informazioni.