Messi a dimora 150 alberi per le vittime del Covid-19

Su un'area abbandonata in via Carpentino e via Saragat

Un'area pubblica inutilizzata alla periferia di Altamura, tra via Carpentino e via Saragat, è diventata un parco dedicato alla memoria delle vittime altamurane del Covid-19. Sull'area, di proprietà comunale, grazie all'intervento di imprese private sono stati messi a dimora 150 alberi di leccio ed è stato così creato il "Parco Arborato".Ogni albero reca una targhetta con il nome della persona a cui è dedicata. Realizzata anche una scultura. L'area è ancora in fase di completamento ma è pronta per l'inaugurazione che si terrà questo pomeriggio, alle ore 17.00, da parte del Comune e del Comitato delle Attività Produttive dell'Alta Murgia. Quest'ultimo ha preso in carico questa porzione pubblica e l'ha fatta diventare un'area verde.Alle ore 19.00, inoltre, sarà celebrata una messa nella parrocchia di Sant'Anna, con la partecipazione dei familiari delle persone a cui gli alberi sono stati dedicati. Ciascuna famiglia potrà fare domanda per la "adozione" dell'albero.