Disturbi del comportamento alimentare, mai abbassare la guardia

Il 15 marzo si celebra la giornata nazionale del fiocchetto lilla, contro i disturbi del comportamento alimentare (dca). Nei due anni di pandemia non sono andati in quarantena; tutt'altro, il fenomeno ha assunto ulteriori motivi di preoccupazione per l'acuirsi del disagio giovanile.Dal 2004 il centro per i Dca "Giuseppe Cotugno" della Asl, con sede presso il presidio territoriale di assistenza di Altamura, è attivo su scala provinciale in sinergia con vari enti e soggetti operanti in ambito socio sanitario e sociale. Fondamentale la collaborazione con l'associazione "La vela" che riunisce le famiglie, con i medici di famiglia, i pediatri, le amministrazioni comunali e le scuole.Progetti e iniziative in corso saranno illustrati in un incontro in programma lunedì 14 marzo, a partire dalle ore 11.30, ad Altamura, presso l'istituto delle Ancelle sede del Liceo delle scienze umane in viale Regina Margherita. Con la partecipazione di tutti gli interlocutori (Asl, famiglie, scuole, medici, pediatri) coinvolti nei percorsi di prevenzione, aiuto e superamento dei dca.Il programma del convegno.