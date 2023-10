Giornata dell'alimentazione, positiva esperienza per ITT Nervi Galilei

Positiva esperienza per gli studenti dell'Agrario dell'I.T.T. Nervi - Galilei di Altamura, che in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, hanno organizzato laboratori a tema tra studenti al fine di promuovere buoni stili alimentari, attraverso il consumo di alimenti del territorio murgiano.Neanche il maltempo ha fermato l'organizzazione di questo appuntamento, ormai stabile; dell'Indirizzo di Studi in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. Presso l'atrio-giardino del GAL di Altamura, lunedì sono stati presentati i lavori laboratoriali, che con accuratezza di contenuti, sono stati illustrati ai numerosi giovani studenti di scuola secondaria di primo grado e ai loro docenti accompagnatori. Il tutto è stato svolto in un clima anche festoso, così come solo giovani riescono a creare.