Sagra della pecora - Foto Algramà
Eventi e cultura

Contributi per il sostegno di sagre e manifestazioni agroalimentari

A disposizione fondi della Regione

Altamura - giovedì 28 agosto 2025 15.38
La Regione Puglia ha approvato un avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno di sagre, fiere, manifestazione ed eventi, nell'ambito del "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024-2026" a valere sul terzo quadrimestre dell'annualità 2025.

L'avviso prevede la concessione di contributi ai soggetti organizzatori, con procedura a sportello, quindi secondo l'ordine cronologico d'arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Sono ammessi alla procedura enti pubblici e pubbliche amministrazioni, Pro loco, associazioni, fondazioni, consorzi di tutela (riconosciuti con decreto ministeriale), associazioni di categoria operanti nel settore agroalimentare e senza fini di lucro.

I soggetti interessati dovranno inviare la propria istanza entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 dicembre 2025, tramite piattaforma della Regione. Le istanze e le proposte devono essere trasmesse almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'evento che viene candidato al contributo.

Il fondo totale, a disposizione per il III quadrimestre, per gli eventi che si realizzano entro il 31 dicembre 2025, è pari a 130mila euro.

(foto di archivio)
  • Eventi
  • agroalimentare
