Appuntamento con la Matemagika

E se i numeri potessero davvero condizionare il nostro futuro e dirci cose di noi che non sappiamo, aiutandoci a scoprire i nostri talenti? Una domanda alla quale si tenterà di rispondere nell'appuntamento dedicato alla Matemagika, in programma domani (sabato 8 febbraio) alle ore 18 presso il Calderoni Martini Resort.A condurre i partecipanti all'evento gratuito saranno il numerologo Geraldo Lafratta e la naturopata Cinzia Caputo. Lui personaggio ecclettico, che viene dal Veneto. Artista a tutto tondo che ha preso ispirazione dai numeri per la sua arte. Lei naturopata che lavora a Bari che vanta dalla sua, una lunga esperienza, potendo contare su una grande competenza, professionalità e serietà che caratterizzano il suo operato.Un appuntamento imperdibile per chi – come dice Geraldo - intende intraprendere un percorso che dal buio porti alla luce, verso un passaggio di consapevolezza, un giro di boa che conduce alla libertà attraverso l'energia, la materia e i numeri.Insomma, un incontro dal particolare fascino esoterico, con atmosfere accattivanti che si potranno ritrovare nell'imperdibile evento che avrà come protagonista la Matemagika.L'iniziativa con Geraldo Lafratta e Cinzia Caputo è organizzata da Lifenews, in collaborazione con GravinaLife, Altamuralife e MateraLife.