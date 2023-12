Concessione benefici economici per eventi in ambito culturale e turistico

Avviso del Comune di AltamuraIl Sindaco Vitantonio Petronella e l'Assessora alla Cultura Angela Miglionico comunicano che l'Amministrazione intende sostenere eventi di rilievo o progetti in ambito culturale/turistico che si svolgeranno nella Città di Altamura nel 2024 o che avranno effettivo e concreto inizio (con lo svolgimento di manifestazioni) nell'anno 2024 e si concluderanno nel 2025.Per questo motivo, è stato pubblicato l'avviso per la concessione di benefici economici in favore di soggetti senza scopo di lucro per i suddetti progetti/eventi. Le domande di partecipazione al presente avviso devono pervenire al protocollo del Comune, a mani o per pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 29/01/2024, accompagnate dallo schema e dalla documentazione indicata negli allegati che sono pubblicati sul portale, al seguente link (fai copia-incolla):https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3003-avviso-concessione-benefici-economici-per-progetti-eventi-in-ambito-culturale-turistico