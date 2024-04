Altamura Beat, il primo evento è un successo

Inizia con il piede giusto il programma di eventi dell'associazione "Altamura Beat" che a giugno organizzerà la prima edizione del festival dedicato ai Beatles e quest'anno anche a Lucio Battisti. Ieri nel Teatro Mercadante, grande musica e divertimento per i tanti appassionati che hanno partecipato al concerto della band "The BeatBox" che riproduce in modo fedelissimo canzoni, costumi, movenze della celeberrima band di Liverpool dei "Fab Four" (i favolosi quattro). Il pubblico ha ballato e cantato insieme a The Beatbox. Il giornalista Carlo Massarini ha presentato l'evento. Per l'associazione "Altamura Beat" il programma di eventi è stato brevemente illustrato dal presidente Carlo Camicia e da Antonio Berloco che hanno ringraziato i soci, i partecipanti e gli sponsor.Proprio ad Altamura la formazione "The Beatbox" ha tenuto la prima tappa del tour "Magical Mistery Story, Now and Then – The Beatles live again" in cui Massarini fa rivivere brillantemente, e con molti aneddoti, gli anni in cui i Beatles si sono imposti all'attenzione mondiale e hanno innovato il panorama musicale internazionale. Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi sono i quattro giovani musicisti protagonisti del concerto. "Now and Then" è il titolo del singolo inedito dei Beatles, completato 30 anni dopo, e di recente balzato al primo posto delle classifiche mondiali. Il pubblico ha gradito molto la qualità dell'esecuzione musicale e vocale della formazione che perfettamente riproduce i Beatles, anche parlando in inglese sul palco. Gli spettatori, pienamente immersi nell'atmosfera beatlesiana, hanno cantato e, fatto raro a vedersi in un teatro, hanno anche ballato.--> Clicca qui per le immagini e i suoni del concerto (galleria su pagina Facebook Altamuralife) "L'associazione "AltamuraBeat2024" ha avuto l'onore di dare il via alla stagione musicale nazionale del gruppo Carlo Massarini e dei The Beatbox – ha dichiara Carlo Camicia-. Questo evento costituisce il lancio promozionale della più ampia manifestazione musicale che prende per questo primo anno il nome della nostra associazione "Altamura Beat", e si svolgerà nella città di Altamura il 21, 22 e 23 giugno 2024: si esibiranno musicisti di fama nazionale ed internazionale che riproporranno i successi dei Beatles e di Lucio Battisti, in un corredo di eventi ed iniziative in stile anni '60 '70 e '80 che coinvolgeranno gran parte del territorio cittadino."In particolare - spiega Camicia - lo stadio di Altamura sarà adibito ad ospitare i concerti: il 21 giugno si esibirà il primo batterista dei Beatles, Pete Best, insieme alla sua band di Liverpool; il 22 giugno torneranno ad Altamura "Carlo Massarini e i The Beat Box" con un nuovo entusiasmante spettacolo; il 23 giugno sarà la volta di Gianmarco Carroccia che invece riproporrà i successi di Lucio Battisti insieme a Mogol che racconterà la storia di Battisti, con aneddoti e curiosità. Non mancheranno, nella zona adiacente allo stadio, i mercatini vintage di abbigliamento e gli stand con i vari espositori di oggettistica, vendita di vinili, e tanto altro. Nella zona antistante lo stadio saranno collocate le auto e moto d'epoca, e uno spazio sarà dedicato al "trucco e parrucco" stile anni '60 e '70, con sfilata di modelle con abiti d'epoca e shooting fotografico. A Piazza Matteotti si alterneranno, per i tre giorni, le esibizioni di cover e tribute band dei Beatles e di Lucio Battisti. Inoltre nella sede dell'ex Conservatorio di Altamura sarà allestita una mostra dedicata ai Beatles e ai loro abiti e strumenti musicali. Artisti di strada animeranno le strade cittadine con estemporanee di pittura e piccoli spettacoli, accanto ad installazioni raffiguranti i Beatles e Lucio Battisti. L'intento della "AltamuraBeat2024" è quello di realizzare un grande evento musicale ogni anno, da dislocare in zone diverse della città, coinvolgendo l'intero territorio di Altamura e invitando sempre tutti gli appassionati della musica beat provenienti da tutta Italia a partecipare e divertirsi".