Sanremo: la canzone dei "La Sad" per prevenire i suicidi

"Autodistruttivo" è il titolo della canzone del trio "La Sad", in gara al Festival di Sanremo (74esima edizione). Della formazione punk fa parte il ventenne altamurano Francesco Clemente, in arte Plant, che per ricercare la sua dimensione artistica e musicale alcuni anni fa si è trasferito a Milano, dopo gli esordi ad Altamura.La canzone presentata ha un messaggio sociale: l'ascolto delle persone che sono in difficoltà per prevenire i tentativi e i propositi di suicidio.Così hanno spiegato: "Sad vuol dire triste, ma da quella tristezza é nata una famiglia: all'inizio eravamo solo in tre, oggi siamo molti, molti di più. Noi ci siamo incontrati nel dolore, ma è stata la nostra opportunità di crescita e di condivisione: per uscirne, abbiamo dovuto parlarne. Lo abbiamo raccontato nelle nostre canzoni. Lo abbiamo raccontato a tutti voi e ne abbiamo parlato anche con il telefonoamico. Abbiamo portato sul palco un argomento tabú che ci tocca da vicino. Non parlarne, sarebbe stato un suicidio".Con un'esperienza di volontariato che nasce nel 1967, Telefono Amico Italia si impegna per dare a chiunque si trovi in stato di crisi o emergenza emozionale, in qualunque momento e in modo completamente gratuito, la possibilità di trovare un volontario aperto all'ascolto e al dialogo per favorire il benessere personale e la salute sociale. Questi i riferimenti: 02 2327 2327, ogni giorno dalle 10.00 alle 24.00; whatsapp 324.0117252; via mail, attraverso un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it