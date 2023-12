Plant dei "La Sad", un altamurano al Festival di Sanremo

Anche un altamurano sul palco dell'Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Oggi Amadeus, conduttore e direttore artistico, ha comunicato tutti i partecipanti al Festival. In gara anche il trio trap "La Sad".E della formazione fa parte anche Plant, all'anagrafe Francesco Clemente, altamurano che si è stabilito a Milano per seguire la sua passione della musica. E tre anni fa è nato il progetto La Sad, formato da Theø, Plant e Fiks.Plant, con i capelli blu, ha esordito come rapper nel 2015 con il mixtape "Malpensiero"; poi ha proseguito, sempre in collaborazione con altri rapper, finché nel 2020 c'è stato l'incontro che ha dato vita a La Sad."La Sad a Sanremo x cambiare l'Italia"; questo il primo messaggio del trio dopo l'annuncio di Amadeus fatto al Tg1.