Paola Effe in audizione da Amadeus per Area Sanremo

La cantante altamurana Paola Effe sogna il Festival di Sanremo. Quello dell'Ariston della famosa città dei fiori è un palcoscenico che ha calcato da giovanissima, quando da bambina Paola Ferrulli muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. E adesso è una donna sicura di sé, è un'artista di valore, che non smette mai di impegnarsi e lavorare. Incrociando le dita, perché arrivi la grande occasione della carriera.Paola Effe è nell'elenco dei 46 finalisti di Area Sanremo, il concorso per i giovani talenti della canzone italiana organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, si sta avvicinando al suo atto finale. Domani si esibiranno davanti ad Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, per giocarsi un posto nella più importante rassegna canora.I finalisti di Area Sanremo sono Sergio Andrei, Euphória, B.L.U., Berzi, Thomas, Eneldia, Alibi, Elena Calaudi, Fellow, Vitania, Andrea Colonese, Mira Qui, Jaydar, Dienne, Dipinto, Paola Effe, Fuso & Superglam, Gianni Giove, Gobs, Ansia, Ventidue, Serepocaiontas, Alek, Omini, Jore, John Andrew Lunghi, Bluesy, Moà, Not Good, Lumen, Teseghella, V3n3nr3, Ariele, Taty P, Nausica, Shori, Prim, Daniel, Namida, Memi, Roadelli, La Somma, Henrieta, Lele Mi, Bohème, Essenziale.Tra loro saranno nominati i 20 vincitori dell'edizione 2023 di Area Sanremo. E tra questi 20 ne saranno selezionati quattro che concorreranno poi per far parte della griglia ufficiale del Festival. Dunque, una selezione ancora lunga. Ma intanto nella prima tappa Paola Effe c'è.