La Matemagika sbarca sulla Murgia

I numeri sono ispirazione; i numeri sono una guida per la vita di ognuno di noi. Questo è il credo di Geraldo Lafratta, ideatore della Matemagika, che ha fatto di questo credo una ragione di vita. Una intuizione ed una illuminazione che Gerardo intende condividere e promuovere attraverso una serie di conferenze."Veniamo sulla Murgia per raccontare una storia" – spiega Geraldo, che in questo viaggio verrà accompagnato da Cinzia Caputo, naturopata. Attraverso i numeri, i simboli, gli organi, quindi, si manifesta una eccellenza: l'obiettivo è far emergere questa eccellenza, i talenti e le virtù di ognuno. Un incontro per scoprire molto su sé stessi e sulle proprie vocazioni, a volte nascoste.L'appuntamento con la Matemagika è fissato per sabato 8 febbraio, alle ore 18.00, presso il Calderoni Martini Resort: una location ideale per un evento.L'iniziativa è organizzata da Lifenews, Geraldo Lafratta e Cinzia Caputo in collaborazione con GravinaLife, Altamuralife e MateraLife.Per info 349 816 9016