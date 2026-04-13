Sostegno ai grandi eventi in Puglia

Per il 2026 la Regione Puglia stanzia 4.250.000 euro, destinati alla realizzazione delle attività legate alla "Open Call Grandi Eventi", il bando pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione di grandi eventi nel territorio pugliese caratterizzati da elevata capacità attrattiva.La strategia che sottende questo intervento punta al rafforzamento dell'animazione territoriale e della promozione dell'identità culturale pugliese mediante eventi di rilevanza nazionale e internazionale, capaci di generare flussi turistici qualificati. Il turismo, ricorda la deliberazione, incide già per quasi il 20% del valore aggiunto sull'economia regionale, un dato destinato a crescere grazie alle sette priorità strategiche dell'Accordo di Coesione e ai complessivi 80.177.553,52 euro stanziati per il riposizionamento competitivo e la promozione delle destinazioni turistiche pugliesi nell'ambito della medesima linea di intervento. Il Comitato Tecnico istituito presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha già concluso, nel gennaio 2026, l'esame delle candidature riferite al primo semestre dell'anno, approvando le proposte ammissibili e individuando i contributi finanziari regionali massimi concedibili, i cui verbali sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Puglia.