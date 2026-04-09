Soccer Altamura
Soccer Altamura
Calcio a 5

Soccer Altamura nelle finali di Coppa Italia di serie A

Prima sfida contro il Falconara

Altamura - giovedì 9 aprile 2026 12.09
Si alza il sipario sulla Coppa Italia femminile 2026, con la final eight. Ad aprire la competizione, al PalaCesaroni di Genzano, sarà la sfida tra CMB e Kick Off alle ore 11. Alle 16 il classico Bitonto-TikiTaka, poi Okasa Falconara-Soccer Altamura alle ore 18.30 e Women Roma-Cagliari alle 21.

Per la Soccer Altamura un appuntamento di grande importanza, raggiunto alla sua prima presenza in serie A. Un risultato certamente ragguardevole. E ora testa e cuore al parquet di gioco. La prima sfida è contro il Falconara.

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 9 APRILE
PALACESARONI – GENZANO
1) CMB FUTSAL TEAM-KICK OFF ore 11, diretta YouTube
2) BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA ore 16, diretta YouTube
3) OKASA FALCONARA-SOCCER ALTAMURA ore 18.30, diretta YouTube
4) WOMEN ROMA-CAGLIARI ore 21, diretta YouTube

SEMIFINALI – SABATO 11 APRILE
X) VINCENTE Q1-VINCENTE Q2 ore 18, diretta YouTube
Y) VINCENTE Q3-VINCENTE Q4 ore 21, diretta YouTube

FINALE – DOMENICA 12 APRILE
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 19.30, diretta Sky Sport e YouTube
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer Altamura chiude al terzo posto Soccer Altamura chiude al terzo posto Convincente vittoria a Santeramo (2-6)
Soccer Altamura: beffa nel finale Soccer Altamura: beffa nel finale In rimonta il Falconara vince 3-1 in casa
Soccer Altamura: riprende la serie A Soccer Altamura: riprende la serie A Dopo alcune settimane di pausa, biancorosse in trasferta a Falconara
Soccer Altamura: missione compiuta, terza piazza assicurata Soccer Altamura: missione compiuta, terza piazza assicurata 3-1 al Dream Team Palo del Colle
Coppa Puglia C2: Soccer Altamura conquista la finale Coppa Puglia C2: Soccer Altamura conquista la finale Vittoria sofferta ai tempi supplementari
Benedetto: "Soccer Altamura realtà nazionale consolidata" Benedetto: "Soccer Altamura realtà nazionale consolidata" Incontro istituzionale in sala consiliare per presentare le finali di Coppa
Soccer in Coppa: cerimonia istituzionale Soccer in Coppa: cerimonia istituzionale In serie A femminile e C2 maschile
Soccer Altamura ferma la capolista Rutigliano Soccer Altamura ferma la capolista Rutigliano In trasferta finisce 6-6. Biancorossi rispondono colpo su colpo
La mozione di sfiducia non passa
9 aprile 2026 La mozione di sfiducia non passa
Treni soppressi e pochi bus sostitutivi, disagi e proteste dei pendolari
8 aprile 2026 Treni soppressi e pochi bus sostitutivi, disagi e proteste dei pendolari
Consiglio comunale: un'altra mozione di sfiducia
8 aprile 2026 Consiglio comunale: un'altra mozione di sfiducia
Comunità energetiche rinnovabili: aumentano i fondi
8 aprile 2026 Comunità energetiche rinnovabili: aumentano i fondi
Raggiunta intesa sul prezzo del latte
7 aprile 2026 Raggiunta intesa sul prezzo del latte
Il centro storico di Altamura in tv
7 aprile 2026 Il centro storico di Altamura in tv
Sanità: neonata salvata dalla cecità grazie alla diagnosi precoce
7 aprile 2026 Sanità: neonata salvata dalla cecità grazie alla diagnosi precoce
Pasquetta amara: brutta sconfitta per Team Altamura
6 aprile 2026 Pasquetta amara: brutta sconfitta per Team Altamura
Soccer Altamura chiude al terzo posto
6 aprile 2026 Soccer Altamura chiude al terzo posto
Team Altamura, contro il Sorrento per la salvezza certa
5 aprile 2026 Team Altamura, contro il Sorrento per la salvezza certa
Veglia Pasquale in Cattedrale con il Vescovo Russo
4 aprile 2026 Veglia Pasquale in Cattedrale con il Vescovo Russo
Settimana santa: stasera l'antico rito della Processione dei Misteri
3 aprile 2026 Settimana santa: stasera l'antico rito della Processione dei Misteri
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.