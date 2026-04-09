Soccer Altamura nelle finali di Coppa Italia di serie A

Si alza il sipario sulla Coppa Italia femminile 2026, con la final eight. Ad aprire la competizione, al PalaCesaroni di Genzano, sarà la sfida tra CMB e Kick Off alle ore 11. Alle 16 il classico Bitonto-TikiTaka, poi Okasa Falconara-Soccer Altamura alle ore 18.30 e Women Roma-Cagliari alle 21.Per la Soccer Altamura un appuntamento di grande importanza, raggiunto alla sua prima presenza in serie A. Un risultato certamente ragguardevole. E ora testa e cuore al parquet di gioco. La prima sfida è contro il Falconara.QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 9 APRILEPALACESARONI – GENZANO1) CMB FUTSAL TEAM-KICK OFF ore 11, diretta YouTube2) BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA ore 16, diretta YouTube3) OKASA FALCONARA-SOCCER ALTAMURA ore 18.30, diretta YouTube4) WOMEN ROMA-CAGLIARI ore 21, diretta YouTubeSEMIFINALI – SABATO 11 APRILEX) VINCENTE Q1-VINCENTE Q2 ore 18, diretta YouTubeY) VINCENTE Q3-VINCENTE Q4 ore 21, diretta YouTubeFINALE – DOMENICA 12 APRILEVINCENTE X-VINCENTE Y ore 19.30, diretta Sky Sport e YouTube