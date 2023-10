Nasce l'associazione Altamura Beat 2024, a giugno il primo evento

Nella nuova e suggestiva sede in via Già Corte d'Appello n. 25 in Altamura si è formalmente costituita l'associazione culturale – musicale "Altamura Beat 2024 Aps" di cui si era parlato in un incontro a settembre al ViBi. Il principale obiettivo è dar vita a un grande evento musicale, dedicato ai Beatles e ai grandi della musica.Si tratta di una associazione di promozione sociale (Aps), quale ente del terzo settore che segue le norme previste dal codice del terzo settore regolato dal d.lgs. n. 117/2017 e persegue, tra le altre, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via prevalente delle attività di interesse generale, attuate con apporto dei volontari associati e senza perseguire fini e scopi di lucro.Il corpo sociale composto da Carlo Camicia, Luigi Favia, Mariella Forte, Beppe Camicia, Berloco Antonio, Michele Moramarco e Francesco Camicia, previa lettura dell'atto costitutivo e discussione sulle norme dello statuto, ha eletto per acclamazione come Presidente, Carlo Camicia, come vice-presidente, Antonio Berloco, e come segretario e tesoriere Michele Moramarco. Il presidente ha riportato l'entusiasmo che numerosi musicisti, collezionisti e fans appassionati dell'arte dei Beatles hanno già da subito manifestato riguardo alle attività dell'associazione.La rete di contatti avviata sta registrando adesioni da gran parte del tessuto sociale anche oltre i confini cittadini: scuole, enti, associazioni e operatori economici privati che hanno manifestato apprezzamenti per gli eventi da inserire nel programma della prima stagione. Le date sulle quali si sta lavorando per il 2024 potrebbero essere il 21, 22 e 23 giugno. Il 21 giugno si celebra la giornata mondiale della musica, non è una scelta casuale.In questi tre giorno oltre ai tributi, nell'accezione più ampia immaginabile, ai Beatles, si affiancherà la celebrazione di Lucio Battisti, al fine di attribuire, oltre che confermare, il suo talento che è stato in grado di modificare le inclinazioni musicali degli italiani. Ogni anno si registrerà l'avvicendamento di un talento musicale nazionale da celebrare. La musica, però, non sarà la sola protagonista nel programma, che sarà implementato con installazioni, location tematiche, convegni, mostre e con sorprese allo stato non ancora svelabili, anche per lasciare una piacevole suspense.Ogni manifestazione annuale, avrà un'appendice permanete per tutto il resto dell'anno, mediante l'allestimento all'interno dell'assetto urbano di zone dedicate alla musica a carattere permanente. Tra le iniziative vi sarà l'installazione, all'interno di ville, aree urbane e/o edifici pubblici, oltre che di statue, quadri e curiosità sui Beatles anche quelle dei vari artisti che saranno celebrati nel corso degli anni. Prossimo imminente appuntamento dell'associazione Altamura Beat 2024 APS è l'incontro presso la Villa Belvedere del 28.10.2023 allorquando tutti i numerosi simpatizzanti si incontreranno a "suon di musica" è il caso di dirlo, per poter aderire all'associazione in qualità di soci, al fine di poter contribuire con fattiva e vivace partecipazione alle numerose attività ormai in fermento.Leggi il nostro articolo sulla presentazione del 5 settembre scorso, con la galleria fotografica (clicca sul link):