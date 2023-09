Altamura Beat, presentato il progetto di un grande evento musicale

9 foto Progetto Altamura Beat

Si chiama "Altamura Beat" il progetto di un grande evento musicale che è stato presentato ieri al Vibì di Villa Belvedere dall'ideatore Carlo Camicia. Si costituirà un'associazione senza scopo di lucro che avrà il compito di organizzare l'iniziativa, con cadenza annuale, a cominciare da giugno del 2024. Per una durata di almeno due giorni.L'idea di Carlo Camicia è ispirata ai Beatles (la grafica della denominazione infatti ricalca quella della celeberrima band) e ruota intorno alla musica per creare un evento a tema, abbinando i Beatles ad un grande artista (ogni anno diverso). Nel 2024 l'abbinamento sarà con Lucio Battisti. Il progetto consiste nell'allestimento di palchi per concerti, in numero da 4 a 6, distribuiti in varie parti della città con esclusione del centro storico, ad esempio piazza don Tonino Bello, Trentacapilli, piazza Stazione, ecc. E qui si esibiranno artisti professionisti e dilettanti, privilegiando le "cover".Si inizia, quindi, con Beatles e Battisti perché - come ha spiegato Camicia - "i Beatles hanno cambiato la musica nel mondo, Lucio Battisti ha cambiato la musica in Italia". Ovviamente, un progetto che vuole essere molto ambizioso in cui occorre un grande concorso di forze. Nella presentazione della proposta, Camicia è stato affiancato da Luigi Favia e da Elvio Porcelli. Per gli allestimenti dei pachi collaborerà l'architetto Marco Lorusso che in precedenti edizioni ha curato i palchi di "Federicus" insieme allo stesso Carlo Camicia che della festa medioevale è stato co-fondatore. Oltre ai palchi sono previsti mercatini (modernariato e vintage), concorsi per vetrine di negozi, convegni a tema e altre iniziative collaterali sia musicali che artistiche. Ad esempio, l'artista Saverio Mininni realizzerà in formato gigante i volti dei Beatles, con la sua caratteristica tecnica pittorica materica, a fresco, su tele di 2 metri di altezza per 1 di larghezza.Numerosi i partecipanti all'incontro di presentazione, sia per curiosità sia per passione musicale e voglia di collaborare.