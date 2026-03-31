Allerta meteo
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Meteo

Previsti tre giorni di pioggia. L'1 aprile allerta meteo arancione

Bollettini della Protezione civile regionale

Altamura - martedì 31 marzo 2026 17.26
La pioggia caratterizza il periodo della settimana santa, con almeno tre giorni (a partire da oggi) all'insegna del maltempo.

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore arancione, con validità l' 1 aprile 2026. Questa la previsione in tutta la regione: "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali".

Altamura
Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.

In caso di eventi climatici avversi e/o calamitosi, è sconsigliato percorrere le vie sotto-indicate su cui è posizionata apposita segnaletica di pericolo (ordinanze dirigenziali n. 117/2019 e n.867/2025).
Elenco vie soggette ad allagamenti (segnaletica di "Strada soggetta ad allagamento"): Via Colletta; via Cassano angolo via Clemente; via Mura Megalitiche; via Gravina angolo via del Mandorlo; via delle Cappelle; località Crapolicchio Laudati (Centopozzi); S.C.E. 26 S.C. Cassanese; S.P. 238 Altamura-Corato (altezza km.51); via XXIV Maggio (angolo via Corrente Le Fogge); via Gravina (angolo Ferri Rocco); S.C.E. n.31 (Tumo 1° Tratto); Complanare SS99 (via N. Carretta); S.C.E. 23 Grotta San Giorgio; S.P. 27 Tarantina (km 8+600); S.C.E. 123 Grottole; via Catanzaro (angolo via Avezzano); via M. Jones (angolo via M. Aurelio).
Viabilità con segnaletica di "strada sdrucciolevole per ghiaccio": via delle Cappelle; via Ricovero; via G.B. Castelli.
Inoltre, in circostanze climatiche avverse e/o calamitose, è sconsigliato percorrere i sottopassi (pedonali, stradali o ferroviari) in caso di possibili allagamenti.

Il Servizio Protezione Civile Altamura monitorerà, anche attraverso le varie articolazioni territoriali, l'evolversi della situazione meteo.
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