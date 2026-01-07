Pioggia
Pioggia
Meteo

Allerta meteo per pioggia, temperature in calo

Bollettino della Protezione civile pugliese

Altamura - mercoledì 7 gennaio 2026
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con validità nel giorno 7 gennaio 2026. Evento previsto: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; nevicate al di sopra dei 800-1000 m, con quota neve in calo fino a 400-600 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali. In caso di eventi climatici avversi e/o calamitosi, è sconsigliato percorrere le vie sotto-indicate su cui è posizionata apposita segnaletica di pericolo (ordinanze dirigenziali n. 117/2019 e n.867/2025).
Elenco vie soggette ad allagamenti (segnaletica di "Strada soggetta ad allagamento"): Via Colletta; via Cassano angolo via Clemente; via Mura Megalitiche; via Gravina angolo via del Mandorlo; via delle Cappelle; località Crapolicchio Laudati (Centopozzi); S.C.E. 26 S.C. Cassanese; S.P. 238 Altamura-Corato (altezza km.51); via XXIV Maggio (angolo via Corrente Le Fogge); via Gravina (angolo Ferri Rocco); S.C.E. n.31 (Tumo 1° Tratto); Complanare SS99 (via N. Carretta); S.C.E. 23 Grotta San Giorgio; S.P. 27 Tarantina (km 8+600); S.C.E. 123 Grottole; via Catanzaro (angolo via Avezzano); via M. Jones (angolo via M. Aurelio).
Viabilità con segnaletica di "strada sdrucciolevole per ghiaccio": via delle Cappelle; via Ricovero; via G.B. Castelli.
Inoltre, in circostanze climatiche avverse e/o calamitose, è sconsigliato percorrere i sottopassi (pedonali, stradali o ferroviari).

Il Servizio Protezione Civile Altamura monitorerà, anche attraverso le varie articolazioni territoriali, l'evolversi della situazione meteo.
