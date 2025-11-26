Meteo
Allerta meteo per temporali
Le previsioni di Protezione civile per giovedì 27 novembre
Altamura - mercoledì 26 novembre 2025 21.11
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con validità dalla mezzanotte e per tutto il giorno di domani (giovedì 27 novembre), con la previsione di temporali. Il bollettino meteo contiene questa previsione: "Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Temperature: in generale sensibile calo; Venti: nessun fenomeno significativo".
Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.
Altre raccomandazioni di Protezione Civile
In caso di eventi climatici avversi e/o calamitosi, è sconsigliato percorrere le vie sotto-indicate su cui è posizionata apposita segnaletica di pericolo (ordinanza dirigenziale n. 117 del 29/05/2019).
Elenco vie soggette ad allagamenti (segnaletica di "Strada soggetta ad allagamento"): Via Colletta; via Cassano angolo via Clemente; via Mura Megalitiche; via Gravina angolo via del Mandorlo; via delle Cappelle; località Crapolicchio Laudati (Centopozzi); S.C.E. 26 S.C. Cassanese.
Viabilità con segnaletica di "strada sdrucciolevole per ghiaccio": via delle Cappelle.
Inoltre, in circostanze climatiche avverse e/o calamitose, è sconsigliato percorrere i sottopassi (pedonali, stradali o ferroviari).
Il Servizio Protezione Civile Altamura monitorerà, anche attraverso le varie articolazioni territoriali, l'evolversi della situazione meteo e, contestualmente, invita la popolazione a consultare le norme comportamentali per l'evento previsto inserite nel sito web del comune di Altamura nella specifica pagina della Protezione Civile.
