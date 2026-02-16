Allerta meteo
Allerta meteo
Meteo

Allerta meteo arancione per forti venti

Avviso della Protezione civile regionale per martedì 17 febbraio 2026

Altamura - lunedì 16 febbraio 2026 20.16
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore arancione, con validità nel giorno 17 febbraio 2026 con la previsione: "Venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte".

L'avviso riguarda tutta la regione, con validità dalla mezzanotte e per 20 ore. Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali. Allertate le associazioni di volontari.

Come di consueto, in caso di forti venti è consigliato evitare le zone esposte (per possibile caduta di oggetti esposti o sospesi), fare attenzione alla possibile caduta di rami in giardini o viali alberati. Se si guida, fare attenzione alle raffiche di vento; generalmente è indispensabile moderare la velocità o fare una sosta. Inoltre è sempre consigliato fare attenzione a tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all'aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni.
Maltempo: in caso di vento forteRaccomandazioni di Protezione civile
  • Allerta meteo
Altri contenuti a tema
Maltempo: ordinanza di chiusura di cimitero, ville e parchi Maltempo: ordinanza di chiusura di cimitero, ville e parchi Per l'allerta meteo: forti venti e piogge
Allerta meteo per pioggia, temperature in calo Allerta meteo per pioggia, temperature in calo Bollettino della Protezione civile pugliese
Allerta meteo arancione per temporali Allerta meteo arancione per temporali Avvisi della Protezione civile regionale. Anche forti venti
Allerta meteo per temporali Allerta meteo per temporali Le previsioni di Protezione civile per giovedì 27 novembre
Allerta meteo per pioggia Allerta meteo per pioggia Messaggio della Protezione civile regionale
Allerta meteo per pioggia Allerta meteo per pioggia Messaggio della Protezione civile pugliese
Protezione civile: allerta meteo per pioggia Protezione civile: allerta meteo per pioggia Possibilità di precipitazioni nel fine settimana
Allerta meteo per pioggia Allerta meteo per pioggia Messaggio di Protezione civile per il 23 e il 24 aprile 2025
Trasporti: confermata linea bus di collegamento con aeroporto Bari
16 febbraio 2026 Trasporti: confermata linea bus di collegamento con aeroporto Bari
Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente
16 febbraio 2026 Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente
Team Altamura: a Potenza arriva lo stop
15 febbraio 2026 Team Altamura: a Potenza arriva lo stop
Carnevale: oggi la prima sfilata di carri e gruppi
15 febbraio 2026 Carnevale: oggi la prima sfilata di carri e gruppi
Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano
15 febbraio 2026 Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano
Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio
14 febbraio 2026 Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio
Carnevale: controlli della Guardia di finanza su sicurezza prodotti in vendita
14 febbraio 2026 Carnevale: controlli della Guardia di finanza su sicurezza prodotti in vendita
Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no
13 febbraio 2026 Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no
Consorzio di bonifica: sospese le cartelle con i conguagli del 2022
13 febbraio 2026 Consorzio di bonifica: sospese le cartelle con i conguagli del 2022
Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza
13 febbraio 2026 Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza
Carta europea del turismo sostenibile, inizia una nuova fase
12 febbraio 2026 Carta europea del turismo sostenibile, inizia una nuova fase
Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo
12 febbraio 2026 Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.