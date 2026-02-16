Meteo
Allerta meteo arancione per forti venti
Avviso della Protezione civile regionale per martedì 17 febbraio 2026
Altamura - lunedì 16 febbraio 2026 20.16
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore arancione, con validità nel giorno 17 febbraio 2026 con la previsione: "Venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte".
L'avviso riguarda tutta la regione, con validità dalla mezzanotte e per 20 ore. Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali. Allertate le associazioni di volontari.
Come di consueto, in caso di forti venti è consigliato evitare le zone esposte (per possibile caduta di oggetti esposti o sospesi), fare attenzione alla possibile caduta di rami in giardini o viali alberati. Se si guida, fare attenzione alle raffiche di vento; generalmente è indispensabile moderare la velocità o fare una sosta. Inoltre è sempre consigliato fare attenzione a tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all'aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni.
