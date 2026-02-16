Allerta meteo arancione per forti venti

Maltempo: in caso di vento forte Raccomandazioni di Protezione civile

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore arancione, con validità nel giorno 17 febbraio 2026 con la previsione: "Venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte".L'avviso riguarda tutta la regione, con validità dalla mezzanotte e per 20 ore. Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali. Allertate le associazioni di volontari.Come di consueto, in caso di forti venti è consigliato evitare le zone esposte (per possibile caduta di oggetti esposti o sospesi), fare attenzione alla possibile caduta di rami in giardini o viali alberati. Se si guida, fare attenzione alle raffiche di vento; generalmente è indispensabile moderare la velocità o fare una sosta. Inoltre è sempre consigliato fare attenzione a tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all'aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni.