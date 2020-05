Aumentano le domande per i buoni spesa

Sono aumentate le domande per i buoni spesa rispetto al primo avviso pubblico. Oltre 3000 sono state presentate sulla piattaforma informatica del Comune nei cinque giorni di apertura del bando.L'iniziativa è finalizzata ad aiutare le famiglie in difficoltà economica e sociale per le ripercussioni dell'emergenza Covid-19. Sono stati aggiunti alcuni requisiti e si è allargata la platea dei beneficiari. Ad esempio stavolta potevano presentare domanda i nuclei familiari in cui ci sono lavoratori di aziende che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali e che alla data di presentazione della domanda non avevano ancora percepito la cassa integrazione del mese di aprile.Con il primo avviso sono stati 1650 i nuclei familiari beneficiari. Sono stati utilizzati i fondi del Governo (Protezione civile) da cui sono stati assegnati 631.000 euro alla città di Altamura di cui 84.000 euro non spesi.Per il secondo avviso i fondi a disposizione in tutto sono 426.000 euro in cui sono compresi il risparmio del primo bando, i fondi della Regione e le donazioni arrivate al Comune.Quindi, in sostanza, è arrivato quasi il doppio delle domande rispetto al primo avviso, e con minori risorse finanziarie a disposizione. Ovviamente ciascuna pratica ora sarà verificata e poi i beneficiari saranno avvisati dagli uffici ai servizi sociali.Pure stavolta il beneficio è di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare, sino a un massimo di 500 euro per nucleo familiare.