Dolore per Antonio e Cecilia Bigi, lutto cittadino

Sarà proclamato il lutto cittadino per i funerali di Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 24 anni, che ieri hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza.Erano in 5 su una Mercedes GLA, tornavano da una festa e viaggiavano in direzione Altamura. In prossimità del chilometro 7, perdendo il controllo, il veicolo è uscito di strada e si è schiantata contro un piccolo muretto. Da accertare le cause dell'incidente. Di sicuro non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'elisoccorso e le ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco.Antonio Bigi di 21 anni, è morto sul colpo. La sorella Cecilia, 24 anni, è morta nel pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. Non ce l'ha fatto. Antonio e Cecilia erano molto legati, come dimostrano anche le loro foto pubblicate sui social.Sono feriti in prognosi riservata il conducente del veicolo e gli altri occupanti che sono stati soccorsi dal 118 e sono stati trasportati nel Policlinico di Bari, al Miulli di Acquaviva e all'Ospedale della Murgia. C'è apprensione soprattutto per le condizioni del ragazzo ricoverato ad Acquaviva.La città è sconvolta. Il sindaco Vitantonio Petronella ha scritto un messaggio di cordoglio: "Sono morti due ragazzi della nostra città, fratello e sorella. La notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l'abbraccio della comunità. Interpretando il sentimento collettivo della città, proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali". Inoltre ha augurato "con tutto il cuore una completa guarigione".