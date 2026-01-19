Cecilia e Antonio Bigi - da Facebook
Cecilia e Antonio Bigi - da Facebook
Cronaca

Dolore per Antonio e Cecilia Bigi, lutto cittadino

Morti nell'incidente di ieri mattina. Tre ragazzi ancora in ospedale

Altamura - lunedì 19 gennaio 2026
Sarà proclamato il lutto cittadino per i funerali di Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 24 anni, che ieri hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza.

Erano in 5 su una Mercedes GLA, tornavano da una festa e viaggiavano in direzione Altamura. In prossimità del chilometro 7, perdendo il controllo, il veicolo è uscito di strada e si è schiantata contro un piccolo muretto. Da accertare le cause dell'incidente. Di sicuro non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'elisoccorso e le ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Antonio Bigi di 21 anni, è morto sul colpo. La sorella Cecilia, 24 anni, è morta nel pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. Non ce l'ha fatto. Antonio e Cecilia erano molto legati, come dimostrano anche le loro foto pubblicate sui social.

Sono feriti in prognosi riservata il conducente del veicolo e gli altri occupanti che sono stati soccorsi dal 118 e sono stati trasportati nel Policlinico di Bari, al Miulli di Acquaviva e all'Ospedale della Murgia. C'è apprensione soprattutto per le condizioni del ragazzo ricoverato ad Acquaviva.

La città è sconvolta. Il sindaco Vitantonio Petronella ha scritto un messaggio di cordoglio: "Sono morti due ragazzi della nostra città, fratello e sorella. La notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l'abbraccio della comunità. Interpretando il sentimento collettivo della città, proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali". Inoltre ha augurato "con tutto il cuore una completa guarigione".
  • Incidente sul lavoro
  • Lutto cittadino
Altri contenuti a tema
Incidente mortale sul lavoro a Torino, azienda altamurana in lutto Incidente mortale sul lavoro a Torino, azienda altamurana in lutto La Cobar ha espresso cordoglio per la perdita del lavoratore
Ad Altamura la giornata contro gli incidenti su lavoro Associazioni Ad Altamura la giornata contro gli incidenti su lavoro Iniziativa dell'Anmil: "Tre morti ogni giorno"
Operaio morto in infortunio sul lavoro, donati gli organi Operaio morto in infortunio sul lavoro, donati gli organi Dalla tragedia alla speranza di salvare vite. Lutto a Gravina
Incidenti sul lavoro, vertice alla Regione Territorio Incidenti sul lavoro, vertice alla Regione Per azioni di prevenzione
Oggi i funerali dei tre bersaglieri a Taranto. Lutto cittadino ad Altamura La città Oggi i funerali dei tre bersaglieri a Taranto. Lutto cittadino ad Altamura Per vicinanza e solidarietà al 7° Reggimento Bersaglieri
Infortuni: quest'anno in calo ma aumentati gli incidenti mortali Territorio Infortuni: quest'anno in calo ma aumentati gli incidenti mortali I dati della Puglia comunicati da Anmil. Altamura presente alla manifestazione provinciale
Incidente mortale, celebrati i funerali Incidente mortale, celebrati i funerali Grande commozione per l'ultimo saluto alla mamma e alla figlia
20 Domani l'ultimo saluto alla mamma e alla figlia vittime di incidente stradale Domani l'ultimo saluto alla mamma e alla figlia vittime di incidente stradale Per i funerali è stato proclamato il lutto cittadino
Incidente sulla provinciale Altamura - Laterza, morti fratello e sorella
18 gennaio 2026 Incidente sulla provinciale Altamura - Laterza, morti fratello e sorella
Incidente mortale sulla provinciale Altamura Laterza
18 gennaio 2026 Incidente mortale sulla provinciale Altamura Laterza
Soccer Altamura sfida Bitonto, trasferta impegnativa
17 gennaio 2026 Soccer Altamura sfida Bitonto, trasferta impegnativa
Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare
16 gennaio 2026 Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare
Decaro nomina la giunta, Paolicelli assessore all'agricoltura
16 gennaio 2026 Decaro nomina la giunta, Paolicelli assessore all'agricoltura
Volley A2: partita decisiva in casa per l'Altamura
16 gennaio 2026 Volley A2: partita decisiva in casa per l'Altamura
Comunità energetiche rinnovabili, seconda proroga per le domande
15 gennaio 2026 Comunità energetiche rinnovabili, seconda proroga per le domande
Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese
15 gennaio 2026 Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese
Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no
15 gennaio 2026 Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no
Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura
14 gennaio 2026 Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura
Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi
14 gennaio 2026 Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi
Strade dissestate, aggiudicati i lavori per la sistemazione
14 gennaio 2026 Strade dissestate, aggiudicati i lavori per la sistemazione
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.