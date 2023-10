Infortuni: quest'anno in calo ma aumentati gli incidenti mortali

Domenica, a Monopoli, si è svolta la manifestazione provinciale per la 73ª edizione della Giornata ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) per le vittime degli incidenti sul lavoro. Ha partecipato il sindaco Vitantonio Petronella. In rappresentanza della Città anche il gonfalone, a significare la valenza dell'iniziativa e l'adesione del Comune alla sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione del fenomeno infortunistico.La giornata si è aperta con la celebrazione di una messa nella chiesa di San Domenico in suffragio delle vittime del lavoro ed è proseguita con un momento istituzionale dell'Anmil e delle autorità che hanno preso parte alla giornata; quindi si è conclusa con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti in piazza Vittorio Emanuele II."Dai dati presentati dall'Anmil - dichiara il sindaco di Altamura Petronella - nel primo semestre di quest'anno in Puglia risulta un calo degli infortuni di circa il 20 per cento ma un incremento, da 37 a 39, degli incidenti mortali sul lavoro. I numeri, sia italiani sia pugliesi, sono sempre drammaticamente elevati. Aderisco all'appello di Anmil a non abbassare mai la guardia e a proseguire ogni sforzo possibile, legislativo e attuativo, affinché i dati si riducano sempre di più. Ringrazio la sezione cittadina dell'Anmil per l'invito a partecipare, che ho accolto con senso del dovere, perché queste battaglie civili di crescita collettiva vanno condotte con unità di intenti".Immagini disponibili sulla pagina Facebook istituzionale del Comune: https://www.facebook.com/ilcomunedialtamura