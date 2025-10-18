Incidente mortale sul lavoro a Torino, azienda altamurana in lutto

Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto a Torino, nel cantiere di Torino Esposizioni. Ha perso la vita un operaio di 41 anni, nigeriano, residente in Puglia. Era un lavoratore della Cobar di Altamura. L'azienda altamurana ha espresso il suo cordoglio in un comunicato che riportiamo integralmente.Comunicato CobarQuesta mattina, in seguito a un tragico incidente, è morto nel cantiere di Torino un nostro collega, Andy Mwachoko, a soli 42 anni.Nonostante Andy lavorasse con tutti i dispositivi previsti dalla sicurezza sul lavoro, questo non ha purtroppo evitato questa terribile sciagura. Dalle prime ricostruzioni, parrebbe che durante lo svolgimento di ordinarie procedure di lavoro si sia trovato accidentalmente sulla traiettoria di un supporto di un carico di materiali che ha improvvisamente ceduto colpendolo direttamente.Tutta la comunità di Cobar si stringe intorno alla famiglia e ai cari di Andy e l'azienda, nell'esprimere il più profondo cordoglio per quanto accaduto, è dal primo momento a disposizione delle Autorità per tutti gli accertamenti del caso. Anche per questo, i Vertici dell'Azienda stanno raggiungendo Torino. Non ci sono parole che possano colmare il grande vuoto e lo sgomento che casi come questo provocano in tutti noi.